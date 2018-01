Einde van een schitterend sprookje: Elise Mertens botst op Deense muur Filip Dewulf in Australië

25 januari 2018

06u32 0 Australian Open Geen eerste grandslamfinale voor Elise Mertens. In de halve finale van de Australian Open was Caroline Wozniacki met 6-3, 7-6 te sterk. Einde van een schitterend sprookje.

Elise Mertens en Caroline Wozniacki moesten even wachten vooraleer ze de Rod Laver Arena in mochten voor hun halve finale. Niet ideaal om de zenuwen onder controle te houden maar al bij al leek de 22-jarige Hamontse, ondanks dat ze vannacht half België van hun slaap hield, niet direct onder de indruk. Een goed eerste servicegame leek de voorbode van een interessante partij. Dat was evenwel buiten Wozniacki gerekend. Het Deense tweede reekshoofd, zeven jaar geleden al eens in de halve finale in Melbourne, had haar huiswerk goed gemaakt: ze viseerde de Limburgse forehand, varieerde zoveel ze kon het spel en serveerde uitstekend. Bij Mertens leek de frisheid (van de benen) dan weer wat minder te zijn. Een snelle break resulteerde alvast in het verlies van de eerste set (3-6).

Onze landgenote probeerde zich een beetje te bezinnen en trok even naar de kleedkamers. Bij terugkomst veranderde het wedstrijdbeeld evenwel niet. Wozniacki controleerde en Mertens onderging, mede door haperende forehand, het spel. De druk, de vermoeidheid – dit was al de dertiende wedstrijd voor Mertens dit seizoen – en de tegenstandster deden haar minder goed tennissen dan in haar vorige matchen. Bij 3-6, 4-5 (0-30) leek de wedstrijd voorbij. Maar een winner van Wozniacki zeilde (via Hawk-Eye) net buiten de lijnen en de Deense gooide er nog twee dubbele fouten achteraan. Ineens stond het 5-5 en geloofde Mertens, en de Belgische fans in het stadion, opnieuw in een stunt.

Mertens kreeg via dat momentum ook twee setpunten te pakken tegen de nu duidelijke nerveuze Scandinavische maar Wozniacki werkte die uiteindelijk mooi weg. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin zette het nummer twee van de wereld opnieuw de toon en won ze vrij eenvoudig met 7-2 de tiebreak. Haar derde grandslamfinale (na de U.S.Open 2009 en 2014) was een feit.

“Dit betekent zoveel voor mij”, zei Wozniacki. “Op het laatst dacht ik dat met mijn hoofd tegen de muur ging lopen, ik was zo nerveus. Maar toen zij twee setpunten kreeg heb ik me voorgenomen om er opnieuw voor te gaan. Die halve finale van 2011 toen ik hier matchpunt kreeg tegen Na Li ging terug door mijn hoofd. Mijn benen begonnen te beven en ik wist niet goed wat doen. Ik heb geprobeerd van kalm te blijven en ben dan ook heel blij dat ik het nog heb kunnen afmaken. Ik geloof wel dat mijn ervaring vandaag wat geholpen heeft. Ik stond al eens in deze situatie en wist dan ook dat mijn tegenstreefster heel waarschijnlijk ook nerveus ging zijn. Ik zou me nog wel willen excuseren bij mijn box. Mijn papa had zwart haar toen hij met mij begon op de tour en nu is het helemaal grijs…maar ik bedank hen wel voor de steun op de belangrijke momenten.”

Voor Mertens komt zo een eind aan een fantastisch parcours down under. Deze laatste partij was zeker niet haar beste wedstrijd maar, ondanks een gebrek aan frisheid, toonde ze toch nog haar vechterskwaliteiten. Maandag staat Mertens in de top 20 van de wereld en kan het avontuur echt beginnen.