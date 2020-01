Eerste grandslam voor Minnen zit erop: jonge Kazachse roept haar een halt toe Filip Dewulf in Australië

08u34 0 Australian Open Het mooie avontuur op de Australian Open van Greet Minnen (WTA 119)zit erop. Ze werd in de tweede ronde met 3-6, 4-6 een halt toegeroepen door een sterke Elena Rybakina (WTA 26).

Voor Greet Minnen bleek de tweede ronde het eindstation van haar succesvol avontuur op de Australian Open. De kwalificatiespeelster die in de eerste ronde haar allereerste zege op een grandslamtoernooi liet optekenen was vandaag niet opgewassen tegen de uit de kluiten gewassen, negentienjarige Elena Rybakina. “Zij serveerde goed en sloeg hard”, wist Minnen. “Ze was agressief zonder veel fouten te maken. Ik heb een goede match gespeeld, had misschien nog wat meer mijn eigen tennis kunnen opleggen of wat meer variëren maar ze was simpelweg sterker dan mij.”

De negentienjarige Kazachse – in de Fed Cup-ontmoeting tegen België begin februari zal Rybakina er niet bij zijn omdat de voormalige Russische pas minder dan twee jaar geleden de Kazachse nationaliteit kreeg – haalde de afgelopen twee weken de finale in Shenzhen en boekte winst in Hobart. Ze is zonder meer op weg naar de top. Minnen begint nog maar net aan de klim naar de subtop. Twee jaar geleden stond de Kempense, ook door een stressfractuur aan de rug in het seizoen daarvoor, buiten de top 1000. Door haar prestatie down under komt ze nu op een haar van de top 100 terecht. “Ik ben zelf een beetje verrast dat het zo snel gegaan is”, glimlachte Minnen die even tijd ging nemen om haar nieuwe status te laten doordringen. “Het is allemaal vrij druk geweest: de laatste ronde kwalificatieronde heb ik zaterdag gespeeld en op maandag moest ik dan al de baan op voor mijn eerste ronde. Ik heb er dus nog niet zoveel van kunnen genieten, maar dat ga ik nu wel proberen te doen.”