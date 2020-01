Een tennisuitrusting voor “vurige omstandigheden”: advertentie van Nike zet kwaad bloed LPB

07 januari 2020

15u00 0 Tennis Een advertentie van Nike in aanloop naar de Australian Open heeft kwaad bloed gezet. Nadat er een storm van protest opstak, besliste de sportkledinggigant zijn reclameboodschap aan te passen.

“Melbourne laat de heetste temperaturen optekenen van de vier grandslamtoernooien. Met gemiddeld meer dan 37 graden vormt de hitte een uitdaging voor de spelers én voor de ontwerpers van Nike om deze vurige omstandigheden te weerstaan.” Dat stond te lezen bij een Nike-reclame met enkele beelden van paradepaardje Bianca Andreescu in een fleurig pakje.

Woorden die, op een moment dat Australië geteisterd wordt door zware bosbranden, niet in goede aarde vielen op sociale media. “Het land staat in brand. Wat een gebrek aan respect”, klonk het bij de ene. “Blind voor de realiteit, volledig respectloos”, luidde het bij een andere. Of nog: “Vuurhaarden maken huizen met de grond gelijk, doen mensen op de vlucht slaan en dieren lijden. Maar oh, doe deze Nike-uitrusting aan en alles is opgelost.”

Nike besefte dat de toon van de advertentie ongepast overkwam en besliste om zijn reclameboodschap aan te passen. “Nike-designers hebben een knielange bodysuit voor vrouwen ontworpen om te kunnen weerstaan aan de temperaturen in Melbourne”, klonk het nu. “Deze uitrusting dient om delen van het lichaam die de neiging hebben om te oververhitten, maximaal te laten ademen.”

