Edmund stuurt Dimitrov wandelen op weg naar halve finale - Djokovic heeft opnieuw last van elleboog DMM

23 januari 2018

08u53

Bron: Belga 0

Kyle Edmund (ATP 49) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Edmund versloeg verrassend de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 3), dit najaar nog winnaar van de Masters, in vier sets (6-4, 3-6, 6-3 en 6-4).

Voor de 23-jarige Edmund is het zijn eerste halve finale op een grandslamtoernooi. Daarin neemt de Brit het op tegen de winnaar van het duel tussen de Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal, en de Kroaat Marin Cilic (ATP 6).

Edmund was de enige Brit dit jaar op de hoofdtabel van de Australian Open. Zijn landgenoot Andy Murray, drievoudig grandslamwinnaar, onderging onlangs een heupoperatie en is nog even uit roulatie.

In de andere kwartfinales staat de Zwitser Roger Federer (ATP 2) tegenover de Tsjech Tomas Berdych (ATP 20) en de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 97) tegenover de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 58). Die laatste twee spelers stuntten in hun achtste finales, door respectievelijk de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) en de Serviër Novak Djokovic (ATP 14) huiswaarts te sturen.

Elleboogblessure Djokovic speelde opnieuw op: "Weet niet of ik komende weken zal spelen"

Novak Djokovic (ATP 14) verloor gisteren in de vierde ronde van de Australian Open verrassend in drie sets (7-6 (7/4), 7-5 en 7-6 (7/3)) van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 58). De Serviër kon na afloop niet wegsteken dat zijn elleboog opnieuw opspeelde.

"Ik moet mezelf opnieuw laten onderzoeken, hoe de situatie is", legde 'Nole' uit. "De laatste weken speelde ik veel tennis. We moeten nu zien wat dat teweegbracht. Mijn elleboog is momenteel niet top. Op het einde van de eerste set begon hij steeds meer pijn te doen en dat duurde tot het einde van de match."

"Het is natuurlijk frustrerend", vervolgde de Serviër. "Ik had zoveel tijd genomen (hij speelde de laatste zes maanden van 2017 niet, red) en toch is het niet genezen. Maar het is nu zo. Er zal wel een reden voor zijn. Ook mijn deelname in Melbourne was een laste-minute beslissing. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik hier heb kunnen spelen. Het is teleurstellend dat ik er al in de vierde ronde uitga, maar dat is de realiteit."

"Ik weet niet of dat de komende weken zal kunnen spelen", besloot Djokovic. "Ik hoopte dat alles voorbij was. Als een professioneel atleet kun je tot op een zeker niveau met pijn om. Je raakt er gewend aan. Maar dat was nu niet het geval."

