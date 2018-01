Duitser wordt bestraft wegens "gebrek aan inzet" en moet bijna al het prijzengeld van Australian Open inleveren YP

23 januari 2018

13u11

Bron: Belga 0

De Duitser Mischa Zverev (ATP 35) is vandaag als eerste tennisser bestraft voor een gebrek aan inzet. Zverev gaf op in zijn eerste ronde van de Australian Open en moet een fikse boete betalen aan de Internationale Tennisfederatie (ITF), die de nieuwe regel aannam om een einde te maken aan de vele twijfelachtige opgaves.

Zverev verliet Melbourne na verlies in de eerste set (6-1) tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP 58), de latere revelatie van het toernooi.

De Duitser had recht op 47.000 dollar (meer dan 38.000 euro) prijzengeld na zijn opgave, maar moet nu 45.000 dollar (meer dan 36.000 euro) terugbetalen.

Volgens de nieuwe regel, die alleen van toepassing is op grandslamtoernooien, kan iedere speler die zich inschrijft voor de hoofdtabel van het enkelspel en opgeeft of speelt "onder de professionele standaarden" veroordeeld worden tot een boete die zo hoog mag zijn als het prijzengeld dat hij opstreek.

De vele vroegtijdige opgaves, officieel door blessures en vooral vorig jaar op Wimbledon, zorgden voor de nieuwe regel. In Melbourne werd de regel ingehuldigd.

Indien de spelers op voorhand forfait geven voor hun eerste ronde, kunnen ze wel vijftig procent van hun premie behouden. Zo kan een lucky loser opgevist worden. Die krijgt dan de andere helft van de premie.