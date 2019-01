Dubbelslag voor Naomi Osaka: 21-jarige Japanse sensatie wint Australian Open na thriller en wordt nieuwe nummer één op wereldranglijst MH

26 januari 2019

12u13 0 Australian Open Naomi Osaka heeft een tweede Grand Slam aan haar palmares toegevoegd. In de finale van de Australian Open rekende ze na een felbevochten driesetter af met Petra Kvitova: 7/6 (7/2), 5-7 en 6-4. Dubbelslag voor de 21-jarige Japanse, die straks de nieuwe nummer één op de ranking wordt.

What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpen pic.twitter.com/9TTskXIH9E #AusOpen(@ AustralianOpen) link

“Ik hou ervan om finales te spelen”, aldus Petra Kvitova. ‘t Bleek ook uit haar recente statistieken: de Tsjechische won voor aanvang van het treffen met Osaka haar laatste acht finales. Op de belangrijke momenten dus steeds op de afspraak, al was dat vandaag in de eerste set niet het geval. Bij een 3-3-stand forceerde Kvitova drie breakkansen, maar na enkele ongedwongen fouten trok Osaka het zevende spel toch naar zich toe. Het kwam Kvitova duur te staan. Bij 6-5 werkte ze nog twee setballen weg, maar in de daaropvolgende tiebreak schakelde Osaka een versnelling hoger. Na 51 minuten hard labeur stond er 7/6 (7/2) in het voordeel van de Japanse op het bord. Pas het eerste setverlies in het toernooi voor Kvitova.

Amper 21 lentes jong, maar Osaka staat o zo stevig in haar schoenen. Ook een 2-0-achterstand in de tweede set wist haar niet uit haar lood te slaan. In geen tijd won ze vier games op een rij. Kvitova met de rug tegen de muur - al helemaal toen Osaka bij 5-3 drie matchballen versierde. Maar dan stak plots vertwijfeling de kop op. Kvitova kroop door het allerkleinste gaatje, mepte de ‘championship points’ vakkundig van de baan en draaide de rollen om: 6-5. Osaka wist niet meer van welk hout pijlen maken -frustratie nam de bovenhand- en moest set twee alsnog inleveren (7-5). Wat een scenario. Een derde set moest voor de beslissing zorgen.

We're headed to a decider!@Petra_Kvitova takes the second set 7-5 against Naomi Osaka in 55 minutes.#AusOpen pic.twitter.com/S7ibjy9NJm #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Het momentum aan de kant van de Tsjechische, denk je dan. Het tegendeel bleek waar. De verbeten blik op het gezicht van Osaka verraadde alles. Bij 1-1 forceerde ze een break die ze niet meer uit handen gaf. Het vijfde matchpunt, bij een 5-4-voorsprong, was raak. Na de US Open van 2018 haar tweede grandslamtriomf. Daarbovenop wordt ze straks de allereerste Japanse nummer één op de wereldranglijst.