Djokovic zal Australian Open niet voor zevende keer winnen: Serviër sneuvelt in drie sets tegen Zuid-Koreaan Chung TLB

22 januari 2018

12u35

Bron: Eigen berichtgeving 7 Australian Open Verrassing van formaat op de Australian Open: De Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 58) heeft de Servische ex-nummer één van de wereld Novak Djokovic (ATP 14) in de achtste finales na drie sets op de knieën gedwongen. 'Nole' zal zijn favoriete grandslamtoernooi dit jaar dus niet voor de zevende keer winnen.

Na de aanslepende elleboogblessure die hem een groot deel van vorig seizoen kostte, gaf Djokovic een prima indruk in Melbourne. De 30-jarige Serviër overleefde zonder al veel problemen de eerste rondes, maar Chung ving hem in zijn eigen net. De amper 21-jarige Zuid-Koreaan, een grote fan van Djokovic, besloot het het Serviër moeilijk te maken met lange rally's. En dat lukte wonderwel.

Chung haalde de eerste set binnen na een tiebreak (7-6) en in de tweede set stoomde hij gewoon door. Het werd al snel 3-0 en bij 4-1, maar Djokovic vocht terug. Toch liet Chung zich niet van de wijs brengen: hij ging bij 6-5 door de opslag van 'The Djoker' en haalde set twee met 5-7 binnen.

Het publiek in de Rod Laver Arena begon te geloven in een absolute stunt en dat gold ook voor Chung zelf. En de stunt kwam er uiteindelijk ook. Chung haalde de derde set met 7-6 binnen en mag zich opmaken voor de kwartfinales. In de kwartfinale wacht Chung nu een duel tegen de Amerikaan met de illustere naam Tennys Sandgren, die eerder vandaag Dominic Thiem naar huis mepte.

Geen alledaags leven

Chung heeft er geen alledaags leven opzitten. Hij bleef als jonge knaap tennissen op advies van zijn dokter, omdat de groene ondergrond zijn zwakke gezichtsvermogen zou helpen verbeteren. Hij bracht ook vier weken door in het Zuid-Koreaanse leger, maar sinds 2014 focust hij zich vol op het tennis. Met succes, want al in 2015 werd hij door zijn collega-tennissers al verkozen tot de speler die dat je het meeste vooruitgang had geboekt.