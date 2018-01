Djokovic: "Voel me nog geen honderd procent, maar ben klaar voor comeback" Redactie

20u11

Bron: Belga 0 AP Australian Open Novak Djokovic (ATP 14) begint dinsdag de Australian Open met een duel tegen de Amerikaan Donald Young (ATP 63). De 30-jarige Serviër treedt zo terug in competitie, na zes maanden blessureleed. "Ik ben nog niet honderd procent genezen, maar voel me voldoende fit om mijn comeback te vieren", verklaarde Djokovic zaterdag op een persconferentie.

Na zes maanden blessureleed - hij stond sinds Wimbledon niet meer op de baan met een hardnekkige elleboogblessure - keert Djokovic dus terug. "Ik ben gelukkig dat ik opnieuw kan tennissen en aan grote toernooien kan deelnemen", vertelde de ex-nummer één van de wereld. "Dat miste ik. Ik ben misschien nog niet topfit maar het gaat iedere dag beter. Het is nog even afwachten hoe mij lichaam zal reageren na die maanden afwezigheid, al ben ik niet vergeten tot wat ik in staat ben. Ik geloof nog in mijn kunnen om de beste spelers ter wereld te kloppen."

Djokovic had normaal zijn rentree moeten maken op het exhibitietoernooi in Abu Dhabi, eind 2017. Maar daarvoor zegde hij af, net als voor het ATP-toernooi in Doha begin dit jaar. Wel nam hij deel aan twee Australische demonstratietoernooien.

