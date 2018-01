Djokovic doorstaat eerste echte test, Federer probleemloos naar tweede ronde LPB

11u04

Bron: anp 0 Getty Images

Novak Djokovic heeft een eenvoudige zege geboekt in de eerste ronde van de Australian Open. De Serviër, zesvoudig winnaar in Melbourne, won in drie sets van de Amerikaan Donald Young: 6-1, 6-2, 6-4. Djokovic brak vorig seizoen af na Wimbledon vanwege een elleboogblessure. Hij sloeg dit jaar zijn eerste ballen in demonstratietoernooien. De partij tegen Young was zijn eerste echte test en die ging hem goed af. De Serviër is door zijn lange afwezigheid gezakt op de wereldranglijst. In Melbourne is Djokovic het veertiende reekshoofd.

Photo News Stan Wawrinka.

Ook Stan Wawrinka won zijn eerste tenniswedstrijd sinds juli vorig jaar. De 32-jarige Zwitser vocht zich in de eerste ronde voorbij de Litouwer Ricardas Berankis. Wawrinka, die vorig jaar tot de halve finale reikte in Melbourne, had vier sets nodig om zich te ontdoen van zijn stugge tegenstander: 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 (7/2).

Wawrinka worstelde het afgelopen jaar met een knieblessure. Hij kreeg pas twee dagen voor aanvang van de Australian Open toestemming van de medische staf om mee te doen. "Het feit dat ik mocht spelen, voelde al als een overwinning", zei de Zwitser, die zo veel pijn had aan zijn knie dat hij zelfs vreesde voor het einde van zijn loopbaan. Ook tegen Berankis speelde Wawrinka nog niet pijnloos en was te zien dat het hem aan spelritme ontbreekt. In de tweede ronde stuit Wawrinka op de Amerikaan Teddy Sandgren.

REUTERS Roger Federer.

Roger Federer (ATP 2) verzekerde zich zonder al te grote problemen van een plaats in de tweede ronde. De Zwitserse routinier, in de kwartfinale mogelijk de tegenstander van David Goffin, klopte de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 49) in drie sets: 6-3, 6-4, 6-3. De wedstrijd duurde 1 uur en 39 minuten. Federer treft in de tweede ronde Jan-Lennard Struff (ATP 53). De 27-jarige Duitser rekende in de eerste ronde af met de Zuid-Koreaanse wildcard Soonwoo Kwon (ATP 170): 6-1, 6-2, 6-4.