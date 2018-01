Djokovic blijft goed op dreef - Goffin-killer struikelt over Fognini - Zverev verrassend onderuit Redactie

20 januari 2018

11u49

Bron: Belga 0 Australian Open De Fransman Julien Benneteau (ATP 59), donderdag in de tweede ronde van de Australian Open te sterk voor onze landgenoot David Goffin (ATP 7), is er niet in geslaagd door te stoten naar de achtste finales. De 36-jarige Fransman ging in vijf sets (3-6, 6-2, 6-1, 4-6 en 6-3) onderuit tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 25).

Het is de tweede keer in elf deelnames dat de 30-jarige Fognini zich plaatst voor de vierde ronde in Melbourne Park. In 2014 was dat zijn eindstation na een nederlaag tegen de Serviër Novak Djokovic. Dit jaar wacht de Italiaan in de strijd om een kwartfinaleplaats een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 20) en de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 10).

Nummer vier naar huis

Het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 4) heeft de derde ronde van de Australian Open niet overleefd. Zverev ging in vijf sets (5-7, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 en 6-0) onderuit tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 58). De partij in Melbourne Park duurde bijna 3,5 uur.

In een duel tussen twee spelers van een nieuwe generatie, de 20-jarige Zverev en de 21-jarige Chung, was het Zverev die verrassend aan het kortste eind trok. De Duitser, die al zes ATP-titels telt in zijn nog jonge carrière, ging in de laatste twee sets helemaal kopje onder.

Chung plaatst zich zo voor de eerste keer in zijn carrière voor de tweede week van een Grand Slam. Daarin ontmoet de Zuid-Koreaan de winnaar van het duel tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP 14) en de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 22).

Djokovic op dreef

De Serviër Novak Djokovic (ATP 14) blijft bij zijn comeback op de Australian Open de makkelijke zeges aan elkaar rijgen. De voormalige nummer één van de wereld klopte in de derde ronde de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas in drie korte sets (6-2, 6-3 en 6-3).

In de vierde ronde wacht voor de zesvoudig winnaar van de Australian Open een confrontatie met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 58), die eerder op de dag verrassend de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) uitschakelde.

Nog in de derde ronde had de Tsjech Tomas Berdych (ATP 20) geen enkele moeite met de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 10). Het werd 6-3, 6-3 en 6-2. Berdych treft in de achtste finales Fognini.

De Hongaar Marton Fucsovics, begin februari het speerpunt van het Hongaarse team in de Davis Cup-ontmoeting met België in Luik, plaatste zich voor het eerst voor de vierde ronde van een Grand Slam. Nog straffer: het was zelfs 34 jaar geleden dat een Hongaar nog eens zover doordrong op een grandslamtoernooi. Fucsovics (ATP 80) kegelde de Argentijn Nicolas Kicker (ATP 93) in drie sets (6-3, 6-3 en 6-2) uit het toernooi.

.@DjokerNole earns a date with Hyeon #Chung in the 4R! pic.twitter.com/nUSszy2kw7 #AusOpen(@ AustralianOpen) link

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement