Deens feestje in Melbourne: Mertens-killer Wozniacki neemt de maat van Halep en verovert eerste grandslam Filip Dewulf

27 januari 2018

12u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Australian Open Caroline Wozniacki won in haar 43ste grandslamtornooi eindelijk haar eerste titel. Na een zinderende en 2u49 durende finale op de Australian Open won ze met 7-6, 3-6, 6-4 van Simona Halep. Wozniacki, die Elise Mertens versloeg in de halve finale, is meteen het nieuwe nummer een van de wereld. Verdiend.

Zowel Caroline Wozniacki als Simona Halep hadden voorafgaand aan deze finale matchpunten en onwaarschijnlijke driesetters op deze Australian Open overleefd. Dit leek dan ook voor beiden een uitgelezen kans om hun eerste grandslamtitel te winnen. Bovendien was het voor beide tenoren hun derde grandslamfinale en wisten ze allebei dat de nummer een positie op het spel stond. Veel spanning dus rond deze wedstrijd waarbij de broeierige condities – het was 32 graden maar met een vreselijke luchtvochtigheid – mogelijk een invloed ging hebben op de wedstrijd.

Net zoals in haar halve finale met Elise Mertens ging Woznaicki daar het beste mee om. Ze liep uit naar 4-1 en 5-2 alvorens het grootse gebeuren ook haar te pakken kreeg. Halep vocht zich terug naar een tiebreak maar daarin toonde de blonde Deense zich toch het sterkst. De lasergeleide backhand van Wozniacki en een meer dan behoorlijke forehand maakten het verschil terwijl bij Halep de variatie te weinig het verschil kon maken.

Hartslag

In de tweede set veranderde dat spelbeeld een beetje. De 26-jarige Roemeense, eerder twee keer in de finale van Roland Garros, kreeg het momentum in handen en stuurde haar Scandinavische opponente naar alle hoeken van de baan. Desalniettemin was het het nummer een van de wereld die bij 3-2 in de tweede set nood had aan een interventie van de tornooidokter om haar hartslag en bloeddruk te meten – nogmaals, het was bloedheet op Melbourne Park.

Die tussenkomst leek Halep te verzekeren van haar bloedvorm want zij liep uit naar een break voorsprong en zette dat na een acht minuten durend game ook om in een gelijke stand (6-7, 6-3). Op het eind kreeg Halep wel te maken met de eerste sporen van krampen. Na 1u38 gingen beide dames dan maar naar de kleedkamer om zich even op te frissen en tien minuten – De ‘Heat Rule’ was van toepassing – na te denken over het vervolg.

Rollercoaster

Ongelooflijk geïnspireerd kwamen beide tenoren niet uit de vestiaires maar de spanning bleef wel in de lucht hangen. Wozniacki begon met een snelle break maar zag na een oneindig game het eerste reekshoofd terugknokken. Het begin van een rollercoaster van een derde set. Beide speelsters waren aan elkaar gewaagd en in de bakoven van Rod Laver Arena – het dak was dicht – zorgde dat voor een intens spektakel. Bij 3-3 ging Halep door de service van Wozniacki maar die reageerde op haar beurt oor de kinesist op de baan te roepen (knie).

Deze wedstrijd ging duidelijk niet alleen op de baan gewonnen worden, het hoofd koel houden werd de belangrijkste factor. Wozniacki vocht zich terug in de match en werkte zich na 2u48 naar een matchpunt. Het was meteen het enige dat ze nodig had, na nog maar eens een intense rally dwong ze fout af bij Halep waarna ze haar tranen de vrije loop kon laten, languit liggend op het centercourt. Deze overwinning werd haar al tien jaar geleden voorspeld maar toch moest ze tot begin 2018 wachten om de triomf, een eerste grandslamtitel, zien uit te komen.

WHAT. A. MATCH.@CaroWozniacki wins her maiden Grand Slam with victory against Simona #Halep in the #AusOpen Women's Final!



🇩🇰🏆 pic.twitter.com/ZbofMHgjAQ #AusOpen(@ AustralianOpen) link

'Elle'

“Het is niet makkelijk om nu te praten”, gaf Halep toe. “Het was een geweldig tornooi voor mij. Ik ben blij dat ik opnieuw in de finale stond, zeker na mijn eerste ronde (waarin ze haar enkel verzwikte, red). Het is triest dat ik ook deze derde keer niet kon winnen, maar hopelijk wordt de vierde keer de goede keer.”

Bij Wozniacki viel er vanzelfsprekend meer goede luim te rapen. “Ik heb zolang gewacht op dit moment, dit is zeer emotioneel voor mij”, zei ze. “Sorry aan Simona dat ik vandaag moest winnen. Ik zou toch graag mijn papa willen danken, die mij coachte van mijn zeven jaar oud. Hij was aanwezig bij mijn hoogtes en laagtes. En ook bedankt aan mijn verloofde, hij hielp me deze morgen terwijl ik een emotioneel wrak was. En bedankt ook aan mijn manager, maar nu hoop ik wel op die cover van ‘Elle’ te geraken.”