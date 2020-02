De topper die het minst geliefd is bij de fans, maar hen wel het meest geeft: het trieste lot van Djokovic ODBS

04 februari 2020

09u45 0 Australian Open Niemand die de Australian Open al meer won dan Novak Djokovic, maar toch koos het publiek zondag resoluut de kant van Dominic Thiem. Op een gegeven moment werd de Serviër zelfs uitgejouwd in de Rod Laver Arena. En dat terwijl hij er alles aan doet om zich geliefd te maken bij de fans. Waarom Djokovic nooit de wereldwijde populariteit zal hebben van Roger Federer of Rafael Nadal.

Met een sarcastisch grapje op Twitter bracht Ben Rothenberg, gereputeerd tennisjournalist van de New York Times, het toch trieste lot van Djokovic -wat betreft zijn populariteit- onder de aandacht. De drie constante publiekslievelingen in het tennis: 1. Federer. 2. Nadal. 3. De speler die het tegen Djokovic opneemt. In de finale van de Australian Open, die de Serviër zondag al voor de achtste keer won, was het weer van dat. Het publiek koos openlijk de kant van Thiem, zeker toen ‘Nole’ even zijn cool verloor wanneer hij uithaalde naar een toeschouwer die hem tijdens een rally wat had toegeschreeuwd. “Shut the f*ck up”.

Of toen hij zijn beklag maakte bij de umpire die hem voor het serveren de 25 seconden-regel aan de laars lapte. Waarna Djokovic bij de wissel zelfs even de schoen van de man aanraakte. Achteraf deed hij het af als een grapje (“Ik wist niet dat dat verboden was. Het was een louter vriendelijk tikje”). Sommigen gaan er gewoon prat op dat Australiërs sowieso altijd voor de underdog supporteren, feit blijft dat Federer of Nadal nooit zo behandeld worden. En dat voor een speler die 17 grandslams op zijn naam heeft.

Rothenberg plakte bij zijn tweet ook nog wat foto’s van het het ATP Masters 1000-toernooi vorig jaar in Cincinnati, waar Djokovic de hordes handtekeningenjagers bedient. “Niemand die zoveel tijd uittrekt voor de fans als Djokovic en er zo’n goed mogelijke interactie probeert mee op te bouwen. En dat terwijl hij niet altijd de nodige steun van het publiek ondervindt in de grote matchen. Djokovic geeft constant kwaliteit, maar krijgt daar weinig kwantiteit voor terug.”

Of all my tweets that got into four-digit range in RTs, didn't see this one coming at all.



But in lieu of a Soundcloud, please know that while Djokovic may not get much crowd support in big matches, he's reliably the best with his fan interactions. https://t.co/OP9So3hjrr Ben Rothenberg(@ BenRothenberg) link

Misschien probeert Djokovic wel te hard. Zoals Nick Kyrgios vorig jaar vertelde. “Wat me zo stoort aan Djokovic, is zijn ziekelijke obsessie om altijd weer geliefd te willen zijn. Hij wil zijn zoals Federer. Dat is tot op zo’n punt gekomen, dat ik hem echt niet meer kan uitstaan. Hoe hij zijn zeges altijd viert (Djokovic gooit dan traditioneel kushandjes richting publiek en brengt de handen naar zijn borst, in de tour gekend als de ‘boob-throwing celebration’, nvdr)”... dat is zielig. Echt zielig.”

Voor Alex Pattle van ‘The Independent’ is Djokovic “de speler waar het tennis wanhopig nood aan heeft, maar die niemand eigenlijk ooit wou.” Pattle schrijft ietwat cynisch dat Djokovic er, populariteitsgewijs, misschien zelfs beter aan had gedaan om Thiem te laten winnen, zodat de Oostenrijker de eerste 'NextGen'-speler was geweest die een grandslam won. Ook al is Thiem er al 26. “De openlijke steun voor Thiem moet pijnlijk geweest zijn voor Djokovic. Zeker in Australië, publiek waarvan hij waarschijnlijk meer houdt dan welk ander. Mocht Federer de tegenstander van Thiem geweest zijn, was het een heel ander verhaal geweest.”

Voor Dipankar Lahiri van de ‘Indian Express’ past Djokovic minder in het verhaal. “Federer is de artiest die toeslaat met de precisie van een Zwitserse horloge, Nadal de vechtjas met de kracht van een stier. Zet die twee extremen tegenover elkaar en je hebt een jarenlang sportief perfect script. De opgang en dominantie van Djokovic schrijft heel wat minder. De Serviër, die leerde tennissen in door de Balkanoorlog geteisterde zwembaden, is de outsider in dat ‘artiest versus vechtjas’-verhaal.

John Turner van ‘The National’ ten slotte oordeelt dat Australië de heerschappij van Djokovic gewoon beu is. “Hij heeft de laatste zeven van de tien titels in Melbourne Park op zijn naam geschreven. Saai. Zijn tennis is ook gewoon zo compleet en briljant dat het wauw-gevoel ontbreekt. Djokovic is gewoon veel te goed.”

Petrovic: “Verschrikkelijk en belachelijk”

Gelukkig is Djokovic wel sant in eigen land. Hij kan het zich als Serviër zelfs veroorloven om de Kroaat Goran Ivanisevic als coach aan te stellen. Voor het eerst kwam die op de Australian Open prominent in beeld. Gewezen voetballer en huidig trainer Zeljko Petrovic, onder andere ex-PSV, daarover in het Algemeen Dagblad: “Djokovic is van een totaal andere planeet. Dat hij Ivanisevic heeft aangesteld, zegt toch alles? Hij is een voorbeeld voor alles en iedereen, ook in alle Balkan-landen.” Dat hij niet de populariteit heeft van Nadal en Federer, maakt Petrovic boos. “Tennis was een feestje van twee koningen en toen kwam er een jongetje van de Balkan tussendoor fietsen. Uit een gebied dat commercieel gezien niet interessant was. Djokovic moest de Australian Open eerst zes keer winnen, voordat de analisten het over hun lippen kregen dat hij toch wel wat meer respect verdiende. Terwijl hij alle records aan het breken is. Het is verschrikkelijk en belachelijk.”