De statistieken van de grootmeester: zo straf is de nieuwe grandslamzege van Roger Federer Mike De Beck

28 januari 2018

12u40 45 Australian Open Roger Federer is na vandaag de eerste man die in het tennis maar liefst 20 grandslams op zijn naam heeft geschreven. Een waar kabinetstukje en dat is ook niet het enige record dat de Zwitser op zijn naam heeft staan. Wij lijstten de strafste reeksen van de tennisser op een rijtje.

20 grandslams

Met de Australian Open won Roger Federer net zijn twintigste grandslam in het enkelspel bij de mannen. Geen enkele man deed ooit beter. Bij de vrouwen werd die mijlpaal wel al bereikt. Met name door Margaret Court (24), Serena Williams (23) en Steffi Graf (22). Zijn dichtste achtervolger bij de mannen is Rafael Nadal met 16 grandslams.

30 finales op een grandslam

Met de finale van vandaag erbij zit Federer ondertussen al aan een duizelingwekkend aantal van 30 finales op een grandslam. Daarmee staat de Zwitser bij de mannen ook helemaal bovenaan het lijstje. Rafael Nadal (23) en Novak Djokovic vervolledigen op een straatlengte het podium. 20 van die 30 finales won Federer dus. Goed voor een percentage van 67 procent.

6 keer Australian Open

Het is al de zesde keer dat Federer de Australian Open op zijn palmares schrijft. Ook dat is een record, maar wel eentje dat de toptennisser moet delen. Novak Djokovic won eerder al zes keer op het Australische hardcourt, net als de Australiër Roy Emerson.

4 grandslams na 30-jarige leeftijd

Nog een evenaring van een record. Federer is ondertussen al 36 jaar en verzamelde na zijn 30ste verjaardag al vier eindzeges op een grandslam. Hij doet daarmee even goed als de Australiërs Rod Laver en Ken Rosewall.

332 zeges op een grandslam

Met de zeven wedstrijden die Federer op de huidige Australian Open won, zit de Zwitser ondertussen al aan 332 overwinningen op een grandslam. Ook hier is hij de leider in dit onderdeel bij de mannen. Daartegenover staan 52 nederlagen.

5 opeenvolgende zeges

Federer is de enige man die twee grandslams vijf keer na elkaar kon winnen. Van 2003 tot en met 2007 stond hij telkens op het hoogste schavotje op Wimbledon. Net hetzelfde verhaal voor de US Open van 2004 tot en met 2008.

23 opeenvolgende halve finales in een grandslam

Misschien wel een van zijn meest indrukwekkende records. In zijn beste periode plaatste Federer zich 23 keer op rij in de grandslams voor de halve finales. In 2010 kwam op Roland Garros een einde aan die reeks. Federer deed zelfs beter dan het dubbele van het vorige record. Dat stond op naam van Ivan Lendl (10 opeenvolgende halve finales op een grandslam).

65 opeenvolgende grandslams

Nog een record dat op zijn naam staat is dat van de meeste opeenvolgende grandslams. Roger Federer startte die waanzinnige reeks op de Australian Open in 2000 en moest pas in 2016 verstek geven voor Roland Garros. Waarmee er dus een abrupt einde kwam aan zijn straffe reeks.