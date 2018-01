De ongeziene plaag van de Australian Open: na triest vertoon rond kreunende Sabalenka, maakt geschifte fan het met seksgeluiden helemaal te bont Hans Op de Beeck

15u08 7 Getty Images Australian Open Tennisfans hebben de reputatie een beschaafd volk te zijn, maar de eerste dagen van deze Australian Open worden gekenmerkt door triest en bizar gedrag naast de courts.

Het begon gisteravond met de wedstrijd tussen thuisspeelster Ashleigh Barty en de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Die laatste toonde dat ze talent heeft, maar ook dat ze geweldig veel decibels kan produceren op de geluidsmeter. Tot frustratie van velen. Van haar tegenspeelster, de fans, de commentatoren, de analisten én het publiek. Dat laatste vond er niet beter op dan, op het moment dat de 19-jarige zich opmaakte om op te slaan, kreunende geluiden na te bootsen. Het kwam hen op een reprimande van de umpire te staan. Een wat zielig schouwspel toch.

Rod Laver Arena's crowd starts to imitate Sabalenka's grunt. Barty not pleased at all.

Barty zou de wedstrijd in drie sets naar zich toetrekken, maar achteraf ging het vooral over het kreunen van Sabalenka. Commentator Todd Woodbridge zei dat hij blij was dat Barty haar tegenstandster "stil heeft gekregen", terwijl tennislegende Pam Shriver het had over de 347 verschillende kreunvormen van Sabalenka. "Wat een talent", aldus de Australische. Barty zei dat ze er zich op had voorbereid, maar dat Sabalenka toch nog harder kreunde dan ze had verwacht.

Vandaag achtte ene Jamie Zhu dan weer het moment daar om zich te onderscheiden. En hoe. Tijdens de tweede ronde-partij van het Australische ettertje Nick Kyrgios dan nog. 't Is nu niet dat zijn wedstrijden nog veel extra pigment nodig hebben. Zhu -die zichzelf een 'social media entertainer' noemt- maakte er alvast onderstaande video van die hij deelde op onder andere Snapchat. Eerst legt de kerel uit dat hij een snood plan bedacht heeft: "Ik heb een geweldig grappig ideetje en het is verdorie echt 'next level'. Ik kan wel nog geen hints geven..." Waarna hij woord hield: de man liep even voordat Kyrgios wou serveren naar de eerste rij, om dan zowaar luide seksgeluiden te maken terwijl hij zichzelf filmde. Ongezien. Het publiek keek verbouwereerd toe hoe Zhu even later uit Melbourne Park geëscorteerd werd. Natuurlijk om daarna nog stoer te doen over zijn stunt.

Het pleit voor Kyrgios dat hij zich kalm hield, in tegenstelling tot in zijn partij in de eerste ronde toen hij een luidruchtige fan die hem stoorde bij het serveren gewoon uitschold (zie video helemaal onderaan). Op de koop toe waren er vandaag tijdens zijn zege tegen Troicki ook problemen met de luidsprekers rond de court, de micro van de umpire en maakte een helikopter boven de Hisense Arena een tijdlang een storend geluid. We kijken al uit naar de volgende match van het 22-jarige Australische woelwater. In de derde ronde speelt hij tegen de Fransman Tsonga.

Guy who got kicked out for screaming during Kyrgios v Troicki match is @JamieZhuTV, a self-described 'social media entertainer'. Was bragging about how "excellent" the idea was this morning. I'm sure the players feel differently. Real respectful mate. #ausopen

Nick Kyrgios got a warning for unsportsmanlike conduct at 3-1 opening set for telling a spectator to "shut the fu*k up" after being interrupted between serves.