De ongelooflijke remonte van Mertens en drie Belgen uitgeschakeld: dit gebeurde er op de derde dag in Melbourne

Australian Open Melbourne calling. Halverwege januari neemt het tennisjaar een eerste hoge vlucht met de Australian Open. Met Mertens, Van Uytvanck, Flipkens, Bemelmans en Goffin verschijnen vijf Belgen aan de start. Op deze pagina vindt u elke dag een overzicht van alle prestaties.

Mertens staat in de derde ronde na straffe comeback tegen Gavrilova

Om 1u52 plaatselijke tijd ging Elise Mertens (WTA 36) met 7-5, 6-3 voorbij Daria Gavrilova (WTA 25) en plaatste zich zo voor het eerst voor de derde ronde van de Australian Open. Vooral de eerste set was ronduit wonderbaarlijk daar de Limburgse 0-5-achterstand en maar liefst acht setpunten moest afweren. Donderdagnacht wacht alweer Alizé Cornet (WTA 41).

BELGA

Flipper tuimelt na driesetter over Rybarikova

Geen derde ronde voor Kirsten Flipkens (WTA 73) op de Australian Open. Magdalena Rybarikova was met 6-4, 0-6, 6-2 te sterk in een zeer zomers Melbourne.

BELGA

Bemelmans niet opgewassen tegen Nikoloz Basilashvili

Een match zonder verhaal die tweede ronde van Ruben Bemelmans (ATP 117) tegen Nikoloz Basilashvili (ATP 61). Met 5-7, 1-6, 3-6 zag de Limburger een einde komen aan zijn knap parcours down under.

BELGA

Nadal zonder setverlies naar derde ronde, Dimitrov heeft vijfsetter nodig tegen Amerikaanse qualifier

De Spaanse nummer één van de wereld, Rafael Nadal, staat in de derde ronde van de Australian Open. Nadal rekende in Melbourne in drie sets (6-3, 6-4 en 7-6 (7/4)) af met de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 52).

Grigor Dimitrov (ATP 3) had het dan weer een stuk moeilijker om de derde ronde te bereiken. De Bulgaar, in november nog winnaar van de Masters in Londen, kon zich pas na vijf sets (4-6, 6-2, 6-4, 0-6 en 8-6) ontdoen van de 22-jarige McDonald, die via de kwalificaties op de hoofdtabel geraakte.

Getty Images

Vijftienjarige Kostyuk blijft maar verbazen, Wozniacki overleeft twee matchballen

De nauwelijks 15-jarige Marta Kostyuk (WTA 521) is de verrassing in de derde ronde van de Australian Open. De Oekraïense is de jongste speelster in de derde ronde van een grandslamtoernooi sinds de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni op de US Open in 1997.

Verder bij de vrouwen overleefde de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) twee matchballen in haar partij tegen de Kroatische Jana Fett (WTA 119). Wozniacki stond 5-1 achter in de derde set, maar trok de partij met zes winnende spelletjes op rij alsnog naar zich toe (3-6, 6-2 en 7-5).

EPA Marta Kostyuk.

Van Uytvanck geeft op in het dubbelspel

Na in het enkelspel al in de eerste ronde te zijn uitgeschakeld, bleek ook in het dubbelspel op de Australian Open de eerste horde te hoog voor Alison Van Uytvanck. De Grimbergse kampte met hoofdpijn en gaf er na een halfuur de brui aan.

BELGA