De carrière van Steve Darcis eindigt in de kwalificaties van de Australian Open: “Ik ben vooral triest nu” Filip Dewulf

16 januari 2020

06u44 0 Australian Open Een paar honderdtal toeschouwers op baan drie van Melbourne Park waren getuigen van de allerlaatste, professionele wedstrijd van Steve Darcis (ATP 176), een 5-7, 5-7-nederlaag in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open tegen Elliot Benchetrit (ATP 224). “Waar ik nu van droom? Vijf dagen in mijn bed gaan liggen”, zei een aangeslagen Darcis.

Hij had het al drie maanden eerder aangekondigd maar toch kwam dit einde nog redelijk zwaar binnen bij Steve Darcis. “Ik ben een beetje triest dat het gedaan is, en dan nog op deze manier”, zuchtte de 35-jarige Luikenaar. “Het was niet echt een goede wedstrijd. Diep vanbinnen heb ik nog wel goesting om te tennissen maar als je niet meer zonder pijn kan trainen of matchen spelen en zelfs in het dagelijkse leven pijnstillers nodig hebt (door zijn elleboogblessure, red), dan houdt het op. Ik ben niet content dat ik moet stoppen maar mijn lichaam en geest kunnen niet meer.”

Une magnifique page de ma vie se tourne ...merci à tous pour votre soutien et merci aussi à ceux qui en me démolissant m ont rendu plus fort :) #shark #newstart #🦈♾🦖 #newlife #newadventure #DM #😢 pic.twitter.com/rwrOTIzaEo steve darcis(@ stevedarcishark) link

Op de baan ging zijn adieu niet met grootse emoties gepaard. “Maar in de kleedkamer zat ik toch met een krop in de keel”, zei Darcis. “Dit is niet makkelijk. Omdat het vandaag stopt. Ik ben prof sinds 2002 en speel tennis sinds mijn zesde. Dat is nogal veel ineens.” Waarom dan de relatieve anonimiteit van de kwalificaties van een grandslamtornooi als afscheidstornooi? “Ik zit in Australië en men geeft me geld (12.400 euro) om hier nog mee te doen, dan ga ik dat niet door het venster buitengooien”, aldus Darcis. “Het is niet fijn om in de eerste ronde van de kwalificaties te verliezen maar ik ga deze week niet de enige zijn. Dat maakt deel uit van het spelletje. Ik ga nu wel naar huis kunnen en blij zijn dat ik wat kan rusten en mijn twee dochters zien.”

Vanaf maart treedt ‘Mister Davis Cup’ in dienst van de AFT, de Franstalige tegenhanger van Tennis Vlaanderen, om daar het pro-team te helpen coachen. “Waar ik nog van droom? Om vijf dagen in mijn bed te gaan liggen”, grinnikte Darcis. “Daarna zullen we wel zien. Ik probeer een pagina van mijn leven om te draaien en aan een tweede pagina te beginnen.” En gaat hij daarbij zijn geteisterd lichaam eindelijk met rust laten? “Ik heb mezelf een limiet gesteld van vijf extra kilo’s”, bleef Darcis serieus. “Ik ga dus nog wel aan sport doen, want anders komen er direct vijftien bij, maar eerder leuke dingen doen.”

Greet Minnen plaatst zich wel voor volgende kwalificatieronde

Greet Minnen (WTA-119) heeft zich in Melbourne wel geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 22-jarige Minnen klopte in de eerste kwalificatieronde thuisspeelster Kaylah McPhee (WTA 224) in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 13 minuten.

Voor Minnen wacht in de tweede voorronde de Chinese Xun Fang Ying (WTA-245) of de Australische Jaimee Fourlis (WTA-257). Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en voegt zich daar bij Elise Mertens (WTA-17), Alison Van Uytvanck (WTA-47) en Kirsten Flipkens (WTA-79).

Wickmayer uitgeschakeld

Yanina Wickmayer (WTA 147) heeft de hoofdtabel van de Australian Open ook niet gehaald. Ze verloor in de tweede van drie kwalificatierondes van de Amerikaanse Ann Li (WTA 142). Na een uur spelen was de 0-2 nederlaag een feit. De eerste set verloor ze met 3-6, de tweede met 2-6. Dinsdag had ze de eerste ronde van het kwalificatietornooi nog gewonnen tegen thuisspeelster Ellen Perez (WTA 248). De 32-jarige tennisster zal dus niet voor de tiende keer in haar carrière het eerste Grand Slamtornooi van het jaar spelen. In 2010 en 2015 haalde ze nog de vierde ronde.