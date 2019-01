De achtste grandslamfinale tussen Djokovic en Nadal is een prooi voor de Serviër: hoe verliepen de zeven andere finales? XC

27 januari 2019

12u02 1 Australian Open De droomfinale in de Australian Open leverde weinig spanning op. Novak Djokovic (ATP 1) rekende eenvoudig af met de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2). ’t Was tevens de achtste keer dat de Serviër en de Spanjaard tegenover elkaar stonden in een grandslamfinale. Beide heren wonnen vier keer. Een overzicht.

US Open 2010: Nadal realiseert ‘Career Slam’

De eerste grandslamfinale tussen Nadal en Djokovic werd door regenachtige omstandigheden uitgesteld. Zo speelden beide heren pas op maandag, waarna de Spanjaard na vier sets aan het langste eind trok: 6-4, 5-7, 6-4 en 6-2. Nadal had zo alle grandslamtoernooien minstens eenmaal gewonnen: een ‘Career Slam’.

Wimbledon 2011: ijzersterke Djokovic vloert Nadal

Djokovic haalde een bijzonder hoog niveau in de finale van Wimbledon, Nadal liep al snel achter de feiten aan. ‘Nole’ stoomde door en zette de titelverdediger uiteindelijk na vier sets opzij: 6-4, 6-1, 1-6 en 6-3. “Dit is de beste dag van mijn leven”, klonk het bij Djokovic.

US Open 2011: Djokovic pakt zijn eerste US Open-titel

Djokovic was in 2011 outstanding. De Serviër nam het dat jaar zesmaal op tegen Nadal, de Spanjaard verloor élke keer. Zo ook in de finale van de US Open. Het verdict: 6-2, 6-4, 6-7 en 6-1, na 4 uur en 10 minuten. Voor Djokovic was het zijn derde grandslamtriomf in 2011, eerder was hij ook de beste in de Australian Open en Wimbledon.

Australian Open 2012: Djokovic zegeviert na langste grandslamfinale ooit

Over een epische finale gesproken. Net geen zes uur. Zolang duurde de legendarische strijd in Melbourne tussen Djokovic en Nadal. De langste grandslamfinale ooit. Beide spelers gingen tot het uiterste, waarna ‘Rafa’ zich na 5 uur en 53 minuten gewonnen moest geven: 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 en 7-5. Djokovic won zo zijn derde granslamtoernooi op rij.

Roland Garros 2012: Nadal tennist zich in geschiedenisboeken

Geen vierde grandslamzege op rij voor Djokovic. De nummer één van de wereld moest in de finale van Roland Garros zijn meerdere erkennen in gravelkoning Nadal: 4-6, 3-6, 6-2 en 5-7. De Spanjaard werd zo met zeven zeges alleen recordhouder in Parijs. Björn Borg won Roland Garros zes keer.

US Open 2013: Nadal staat op na jaar vol blessureleed

Na een verloren jaar vol blessureleed stond Nadal er opnieuw in de US Open. En hoe. De Spanjaard stoomde door naar de finale en rekende daarin - met hoogstaand tennis - af met Djokovic: 6-2, 3-6, 6-4 en 6-1. “Dit is misschien wel de meest emotionele overwinning uit mijn carrière”, vertelde Nadal.

Roland Garros 2014: Emotionele Nadal pakt vijfde zege op rij in Parijs

Een nieuwe droomfinale op het Parijse gravel. En Nadal maakte zijn favorietenrol wederom waar. Djokovic ging na vier sets ten onder: 3-6, 7-5, 6-2 en 6-4. Nadal boekte zo zijn negende Roland Garros-zege, de vijfde op rij. Zelfs na negen overwinningen in Parijs was ‘Rafa’ erg ontroerd, met enkele traantjes als gevolg.

Australian Open 2019: zevende titel voor recordhouder Djokovic

’t Was alweer een tijdje geleden dat Djokovic en Nadal tegenover elkaar stonden in een grandslamfinale. Het publiek in Melbourne maakte zich op voor een droomfinale, maar spannend werd het niet. De Servische nummer één gaf Nadal geen schijn van een kans: 6-3, 6-2 en 6-3. Australië keek met open mond naar ‘Nole’. Wat een niveau. Djokovic had zo zijn zevende titel in Melbourne beet. Een absoluut record.