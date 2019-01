David Goffin: “Triest nieuws dat zo’n speler als Murray nu al zou moeten stoppen” LPB

11 januari 2019

10u42

Bron: Belga 0 Australian Open Het was in Australië hét nieuws van de dag. Andy Murray (ATP 230) kondigde in Melbourne tijdens een persconferentie aan dat hij vreest voor het einde van zijn carrière. De 31-jarige Schot, drievoudig grandslamwinnaar, kan door een steeds terugkerende heupblessure niet pijnvrij spelen. Ook onze landgenoot David Goffin (ATP 22) schrok van het nieuws.

“Ik wist niet dat dit wel eens zijn laatste toernooi zou kunnen worden", viel Goffin uit de lucht. De Luikenaar speelde in zijn carrière zeven maal tegen Murray en kon hem slechts één keer verslaan. "Ik heb zijn situatie niet van dichtbij gevolgd, maar dit is triest nieuws. Het zou heel jammer zijn als zo'n speler nu al moet stoppen. Nog niet zo lang geleden was hij nog nummer één van de wereld en speelde hij schitterend tennis. In ons vak is zorg dragen voor je lichaam zo enorm belangrijk. Het is ons belangrijkste instrument. Maar soms zegt het lichaam gewoonweg stop. Dat zal het geval zijn voor hem. Hij heeft de voorbije jaren erg veel wedstrijden gespeeld. Je wordt niet zomaar nummer één van de wereld. Eerst was er sprake van een operatie, maar wilde hij zich niet laten opereren. Vervolgens heeft de ingreep toch plaatsgevonden. Murray is overigens niet de enige speler met zulke problemen. Ook Federer, Nadal en Djokovic sukkelen of sukkelden met kwaaltjes en hebben operaties ondergaan. Dat geldt ook voor mij na mijn val in de Davis Cup (in 2013 voor de confrontatie met Israël, red.), toen ik geopereerd ben aan de pols.”

Geen hoge verwachtingen

Goffin blikte ook vooruit naar zijn eersterondeduel tegen de Chileen Christian Garin (ATP 86). “Om eerlijk te zijn kende ik Garin niet. Ik heb hem nog nooit zien spelen. Ik ga de komende dagen op video zijn sterke en zwakke punten analyseren. Maar op dit moment is de tegenstander niet het belangrijkste. Ik focus op mezelf en op mijn spel. Dat zijn de zaken waar ik controle over heb. Ik heb dit seizoen nog maar één officiële enkelmatch gespeeld (Goffin verloor zijn eerste duel in Doha tegen de Litouwer Ricardas Berankis, red.), dus het vertrouwen is niet groot. Ik ga proberen mijn beste spel te spelen en alles te geven. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Tegen Djokovic spelen in de achtste finales zou super zijn, maar ik stel me daar voorlopig niet op in. Ik heb geen hoge verwachtingen voor deze Australian Open. Ik ga uiteraard proberen zo ver mogelijk te geraken, maar ik blijf bescheiden. Ik heb slechts één officieel duel gespeeld sinds de US Open vorig jaar, want het toernooi in Shenzhen tel ik niet mee. Het goede nieuws is dat mijn schouder volledig hersteld is. Ik kan aan honderd procent opslaan en voel niets bij snelle spelwisselingen. Ik heb de voorbije week goed getraind met Thiem, Djoko en Steve (Darcis, red.). Ook vandaag ging het goed in een wedstrijd van twee uur tegen Nishikori.”