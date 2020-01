David Goffin opent sterk in Melbourne en rekent in drie sets af met Chardy GVS

21 januari 2020

12u07 6 Australian Open David Goffin heeft zich vlekkeloos geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Het nummer 11 van de wereld rekende in drie sets af met de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58): 6-4, 6-3 en 6-1. De volgende tegenstander? Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) of Cameron Norrie (ATP 62).

De Luikenaar zat direct in het goede ritme. Goffin ging meteen door de opslag van Chardy, waarna hij met een vlot opslagspel doorstoomde naar 2-0. De 32-jarige Fransman knokte echter terug, met een mooie forehand op de lijn legde hij de basis voor een re-break. Van 2-2 ging het naar 4-4, het evenwicht was ook in het spel hersteld. Al was dat maar voor even. In het negende spelletje achtte de enige Belg bij de mannen zijn moment opnieuw gekomen. Met een gemiddeld percentage van 76 op de eerste opslag bleef Goffin goed serveren - een constante in deze wedstrijd-, met de nodige assertiviteit dwong hij Chardy op het beslissende moment in de fout. Een nieuwe break was een feit, al gaf zijn zuiderbuur zich ook nu niet gewonnen. Chardy versierde een breakpunt, onze landgenoot reageerde met een ace. Nadien maakte hij het koeltjes af: 6-4. Een sterke start van de Luikenaar in Melbourne.

Foutenlast

In set twee trok Chardy z’n niveau wat op. Ook zíjn service draaide nu op volle toeren, Goffin keek bij een 1-2-stand zelfs tegen een breakpunt aan. Het nummer elf van de wereld verijdelde het gevaar aan het net. Het sein om in het volgende spel zelf twee breakkansen bij elkaar te tennissen. Het tweede was het goede: 3-2. De eerste frustraties bij Chardy borrelden op: de goeie intenties waren weer weg.

Goffin gaf de set niet meer uit handen. Hij bepaalde het tempo, via een love game en enkele rake forehand-winners werd het 5-3. Goffin sleepte ook set 2 in de wacht. Het niveauverschil was duidelijk: Goffin lukte meer winners, bovendien was de foutenlast van zijn opponent te hoog. Chardy sloeg liefst 15 ongedwongen fouten.

Goeie hoop

Goffin wilde de match snel in een beslissende plooi leggen. Hij begon voortvarend aan de derde set, in een mum van tijd stond het 3-0 - onder meer dankzij een knappe backhand. De ervaren Chardy dook nog een laatste keer in zijn krachtenarsenaal, maar Goffin gaf geen enkele moment de indruk zijn solide spel niet te kunnen aanhouden. Integendeel, hij smeerde Chardy nog een nieuwe break aan. De eerste grandslamwedstrijd van 2020 geeft Goffin alvast goeie hoop: 6-4, 6-3 en 6-1.

De volgende tegenstander is de winnaar van het duel tussen Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) of Cameron Norrie (ATP 62). De Fransman en Brit spelen op dit moment.

Enige Belgische man

Vorig jaar verloor Goffin ‘down under’ in de derde ronde tegen de Rus Daniil Medvedev. Zijn beste uitslag is een kwartfinale in 2017. Op de voorbije ATP Cup toonde Goffin met zeges tegen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov dat hij dit jaar even hoog mag mikken.

David Goffin is de enige Belgische man op de hoofdtabel van de Australian Open. Kimmer Coppejans (ATP 158) strandde in de derde en laatste kwalificatieronde. Steve Darcis (ATP 176) ging er in zijn laatste toernooi al in de eerste voorronde uit.