David Goffin moet koffers pakken, Rus Medvedev te sterk in drie sets: “Ik had hem niet zó goed verwacht” Filip Dewulf in Australië

19 januari 2019

08u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Australian Open Geen achtste finale voor David Goffin (ATP 22) op de Australian Open. Daniil Medvedev (ATP 17) was met 6-2, 7-6, 6-3 vrij duidelijk de betere. “Had ik in de tweede set iets kunnen rapen, had het een andere match kunnen worden”, zei Goffin, die meegaf dat hij niet meedoet in de Davis Cup tegen Brazilië.

Na zijn uitstekende eerste twee wedstrijden op Melbourne Park was het ietwat verbazend om David Goffin zo slap aan zijn derde ronde tegen Daniil Medvedev te zien beginnen. De Luikenaar wist nochtans aan wat zich te verwachten: Medvedev stond twee weken geleden niet voor niets in de finale van Brisbane met zeges op Murray, Tsonga en Raonic. “Ik ben niet goed begonnen, nee”, bekende hij. “Ik was een beetje verrast, de baan speelde anders dan twee dagen geleden. En ik vond geen oplossingen in de slagenwisselingen. Hij stond niet alleen ver achter zijn lijn, hij raakte de bal ook heel lekker. Hij is nu eenmaal een getalenteerde kerel. En dan nog mentaal heel constant deze match, hij heeft geen krimp gegeven. Ik had dat wel ergens verwacht maar niet zó goed.”

Kleine kansjes

In de tweede set kwam Goffin en zijn tennis eindelijk een beetje boven water. Medvedev gaf echter weinig tot niets weg. “In die tweede set heb ik kleine kansjes gehad”, zuchtte Goffin. “Maar hij was erg solide op de belangrijke momenten, serveerde erg sterk en speelde een heel goede tiebreak. Had ik daar iets kunnen rapen, had het misschien een andere match kunnen worden. Omdat we dan naar een fysiek duel zouden gaan en dan weet je niet hoe hij daar uit zou komen. Maar goed, hij deed het uitstekend van in het begin. Hij speelde erg diep en vlak waardoor ik moeilijk greep kreeg op die ballen. Bovendien maakte hij bijna geen fouten en kreeg ik geen gratis punten met mijn opslag. Dat had ook een beetje kunnen helpen.”

Met een derde ronde op het eerste grandslamtoernooi na een pauze van drie maanden heeft Goffin ergens zijn minimumcontract vervuld. “Ik ben vooral blij dat ik geen pijn meer heb aan mijn arm en we dus verder kunnen werken”, zei Goffin. “We kunnen eindelijk terug over tennis praten en niet alleen meer over mijn lichaam. Ik heb hier twee goede matchen gespeeld en ik heb het maximum gedaan om er nog een derde uit te sleuren. Vandaag was Medvedev echter beter dan ik. Toch denk ik dat we op de goede weg zitten.”

Geen Davis Cup

Die weg leidt zoals verwacht niet langs Brazilië voor de kwalificatieronde van de Davis Cup volgende week. “Ik doe niet mee”, zei Goffin. “Ik ga terug naar België en speel dan Montpellier, Rotterdam en Marseille. Met mijn arm, die opnieuw pijn deed voor ik naar het toernooi van Doha ging, was het gecompliceerd. Het is een verre reis en het ligt gewoon moeilijk in mijn speelschema voor de rest van mijn seizoen.”