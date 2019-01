David Goffin laat arme Chileen amper vier games LPB

15 januari 2019

Geen problemen voor David Goffin in de eerste ronde op de Australian Open. De Luikenaar had geen kind aan de Chileen Christian Garin, nummer 86 van de wereld en aan zijn eerste Australian Open toe. Na 1u28' was Goffin al klaar en had de arme Garin amper vier games verzameld. 6-0, 6-2, 6-2 flikkerde er op het scorebord van court 20. In de volgende ronde treft Goffin, het 21ste reekshoofd, de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 108) of de Roemeen Marius Copil (ATP 60). Na de uitschakeling van Steve Darcis is Goffin nog de enige Belgische man op de tabel in Melbourne. Darcis (ATP 321) verloor vandaag met 6-1, 6-4, 6-4 van de Kroaat Borna Coric (ATP 12).