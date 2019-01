David Goffin laat arme Chileen amper vier games: “De elleboog heeft het goed gehouden” LPB

15 januari 2019

11u11

Bron: Belga 0 Australian Open Geen problemen voor David Goffin in de eerste ronde op de Australian Open. De Luikenaar had geen kind aan de Chileen Christian Garin, nummer 86 van de wereld en aan zijn eerste Australian Open toe. Na 1u28' was Goffin al klaar en had de arme Garin amper vier games verzameld. 6-0, 6-2, 6-2 flikkerde er op het scorebord van court 20.

“Of het een gemakkelijke wedstrijd was? Die bestaan niet”, glimlachte hij na afloop. “Van bij het begin voelde ik me goed. Mijn start was uitstekend. Hij is jong, houdt misschien van iets tragere ondergronden zoals gravel. Ik kon hem snel onder druk zetten en ging daarna goed om met de omstandigheden. Het leek misschien eenvoudig, maar dat was het niet. Zeker niet toen hij 2-0 voorkwam in de derde set en niets meer te verliezen had. Maar ik kon meteen terugvechten.”

Elleboog

Belgiës nummer één was tevens opgelucht dat hij geen pijn voelde aan zijn geplaagde rechterelleboog. “De elleboog heeft het goed gehouden. Je moet altijd wat afwachten, want ik had nog maar één match in drie sets afgewerkt (in Doha tegen Berankis, red). De dubbelmatchen waren kortere duels in twee sets. Sinds een vijftal dagen loopt het echt goed op training. Ik begin mij 100 procent te voelen, denk er niet te veel meer aan. Er zijn veel goeie zaken om hieruit mee te nemen. Dit is een goeie eerste stap vooruit.”

In de volgende ronde treft Goffin de Roemeen Marius Copil (ATP 60), die de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 108) met 6-3, 6-4, 6-4 versloeg. Het wordt het tweede onderlinge duel tussen Goffin en Copil, die allebei 28 zijn. In oktober 2016 versloeg onze landgenoot de Roemeen in de kwartfinale van de European Open in de Antwerpse Lotto Arena met 5-7, 6-1, 6-3. Als Goffin de tweede ronde overleeft, treft hij in de zestiende finales de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 83) of de Rus Daniil Medvedev (ATP 19). Na de uitschakeling van Steve Darcis is Goffin nog de enige Belgische man op de tabel in Melbourne. Darcis (ATP 321) verloor vandaag met 6-1, 6-4, 6-4 van de Kroaat Borna Coric (ATP 12).