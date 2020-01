David Goffin in Australië: “Heb eraan gedacht om een mondmasker te dragen” FDW

17 januari 2020

Het was eerder op deze ‘Happy Slam’ al een thema en dus wordt er voor vandaag en morgen opnieuw met angst naar de luchtkwaliteit in Melbourne gekeken. De rook van de omliggende bosbranden zou wederom een alarmerend niveau gaan bereiken. “Elke morgen is het afwachten hoe het gesteld is met de lucht”, zuchtte David Goffin. “Deze week heb ik het geluk gehad onder dak te kunnen trainen op de dag (dinsdag) dat de kwaliteit het slechtst was. Ik heb eraan gedacht om hier een mondmasker te ­dragen, maar heb het uiteindelijk niet gedaan.”

Zijn coach Thomas Johansson voelde de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit wel. “Ik heb astma en in Sydney ging ik even joggen”, vertelde hij. “Na enkele minuten zat ik steendood. ‘Ben ik zo slecht in vorm?’, dacht ik. Ik heb er dus meer last van. Maar we moeten het medische team, dat ze hier ter plaatsen hebben, vertrouwen. Als zij zeggen dat je kan tennissen, dan moet je dat geloven.”