David Goffin: “Ik zal tegen Medvedev moeten aanvallen”, coach Van Cleemput ziet kansen YP

18 januari 2019

09u22

Bron: Belga 0 Australian Open David Goffin (ATP 22) staat in de derde ronde van de Australian Open voor een eerste echte test. De Luikenaar speelt om een plek bij de laatste zestien tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 19). Die deed de voorbije maanden van zich spreken met winst in Winston Salem en Tokio eind 2018 en een finale in Brisbane twee weken geleden.

“Ik ken hem niet goed, heb nog niet veel met hem getraind”, legt Goffin uit. “Maar hij verkeert al sinds midden vorig jaar in vorm. Hij heeft een pak wedstrijden gewonnen, toernooizeges behaald. Dit jaar begon hij heel sterk in Brisbane (met zeges tegen Murray, Raonic en Tsonga, red). Op dit moment staat hij beter gerangschikt dan mij. Het wordt dus een moeilijke match. Maar als ik een derde goeie wedstrijd op rij kan afleveren, is het alleen maar een bonus.”

Goffin speelde nooit eerder tegen de 22-jarige Medvedev. Niettemin weet de Belgische nummer 1 ongeveer waaraan hij zich kan verwachten. “Hij slaat vrij vlak en heeft een goeie service. Hij is groot en ook al staat hij ver, hij slaagt er steeds in een goed contact met de bal te hebben. Hij is solide en geeft weinig weg. Ik zal moeten aanvallen, hem doen bewegen. Ik weet niet precies hoe ik zijn fysieke mogelijkheden moet inschatten, maar ik voel me alvast goed. Ik ga proberen de lijn door te trekken en hem tot het uiterste te drijven.”

Coach gelooft erin

Goffins coach Thierry Van Cleemput gelooft dat de Belgische nummer 1 de middelen heeft om hem te verslaan. "Medvedev is heel goed aan het jaar begonnen. Hij staat in de top twintig, maakt deel uit van een generatie met Tsitsipas, Coric, Chung, die wat problemen heeft gehad, en Shapovalov. Het is een jongen die helemaal geen conventioneel tennis speelt. Hij mept op de bal, slaat heel vlak. Maar David kan dat soort tegenstander aan. Hij heeft er de middelen voor. Maar hij zal stevig op zijn benen moeten staan en weerstand bieden aan de aanvallen.”

Om zijn plaats in de (sub)top van het mannentennis te verankeren, moet Goffin volgens zijn coach dit jaar vooral mentaal nog een stap zetten. "Hij moet solider worden, koppiger, meer constant. Een goed klassement is rekenwerk. Je moet punten pakken op de grote afspraken en het vuur aan de schenen leggen van de concurrentie, die nog gegroeid is. De top 30 is heel sterk geworden", weet Van Cleemput. "David heeft er een goede voorbereiding in de winter opzitten. Ik zeg niet dat hij hier in Australië zal beloond worden, maar op middellange termijn zal het zijn vruchten afwerpen.”

Medvedev tast in het duister over vormpeil van Goffin

Daniil Medvedev (ATP 19) heeft veel respect voor David Goffin (ATP 22), zijn tegenstander in de derde ronde van de Australian Open. Al weet de Rus niet goed waar hij zich morgen aan kan verwachten. “We hebben een paar keer samen getraind, al dateert de laatste keer wel van anderhalf jaar geleden. David is een ongelofelijke speler. Hij maakte al deel uit van de top tien. Hij is heel compleet en slaat goed op, ook al is dat niet zijn belangrijkste wapen”, zegt de in Monaco residerende Rus in quasi vlekkeloos Frans. “Eerlijk gezegd heb ik geen idee in welke vorm hij momenteel verkeert. Hij heeft twee matchen gewonnen, heeft Copil verslagen. Ik veronderstel dat dit betekent dat alles goed gaat. Net zoals tegen Harrison ga ik proberen mijn spel op te leggen, ervoor zorgen dat ik de rally’s dicteer.”

“De voorbije maanden heb ik veel vooruitgang geboekt”, zegt hij. “Vooral fysiek en tennistiek. Tegen Harrison (in de tweede ronde, red) maakte ik maar zeven directe fouten. Toen ik de overstap van de junioren maakte, dacht ik dat het wel zou loslopen, dat het talent het verschil zou maken. Ik heb leergeld betaald. Nu ben ik een prof.”