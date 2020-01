David Goffin: “Heb de match gespeeld die ik wilde spelen”



Filip Dewulf in Australië

25 januari 2020

12u18 0 Australian Open Geen elfde achtste finale op een grandslamtornooi voor David Goffin, afgetroefd op de belangrijke momenten door de spichtige Rus Andrey Rublev. “Het niveau was hoog”, wist de Luikenaar. “Details hebben over deze match beslist.”

“Ik startte heel goed aan de wedstrijd, was agressief”, zei David Goffin. “Eind tweede set was een belangrijk moment. Ik serveerde sterk vanaf het begin van de wedstrijd maar bij 6-2, 5-4 had ik misschien beter kunnen doen.” Er kwamen uiteindelijk nog kansen in set drie en set vier. “Details hebben over deze match beslist”, zei de Luikenaar. “Het niveau was hoog en we waren heel hard aan elkaar gewaagd.” Waar had Andrey Rublev dan het (minieme) verschil gemaakt? “Kijk, door al veertien wedstrijden ongeslagen te zijn heeft hij net dat tikkeltje extra vertrouwen dat ervoor zorgt dat het zijn kant is uitgegaan”, meende Goffin. “Met zo’n serie zeges in de rugzak wist hij, toen hij in het begin achterstond, dat het nog ging draaien en dan zie je jezelf niet verliezen. Op die belangrijke momenten heeft hij niet geforceerd – soms durft hij nog harder te slaan dan normaal – of gepanikeerd maar heeft hij zijn spelplan gevolgd. Tja, we zijn allebei voluit gegaan. Dus die procentjes zijn vaak ook gewoon een beetje geluk.”

De rugblessure die hij opliep in zijn tweede ronde tegen Herbert had onze landgenoot geen parten gespeeld. “Nee, daar hebben we twee dagen goed aan gewerkt”, aldus Goffin. “In de opwarming ging het al oké en in de match heb ik alles kunnen geven.” Met zijn op de ATP Cup in Sydney en hier in Melbourne geëtaleerd niveau moet de virtuele nummer tien van de wereld zich wel niet al te veel zorgen maken voor de rest van het seizoen. “Ik heb ergens de match gespeeld die ik wilde spelen”, meende Goffin die Montpellier (3 februari) als volgende afspraak heeft. “Op een paar puntjes na was ik hier ook gepasseerd. Dus dit verlies is wel ontgoochelend maar we het niveau zit snor en we moeten verder op de ingeslagen weg.”