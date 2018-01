Dé damesmatch van het toernooi en Kerber die haar visitekaartje afgeeft: dit gebeurde er op de zesde dag in Melbourne Redactie

20 januari 2018

14u09 0 Australian Open Melbourne calling. Halverwege januari neemt het tennisjaar een eerste hoge vlucht met de Australian Open. Met Mertens, Van Uytvanck, Flipkens, Bemelmans en Goffin verschijnen vijf Belgen aan de start. Op deze pagina vindt u elke dag een overzicht van alle prestaties.

Halep door het oog van de naald

Een derde set die 2u22′ duurde! De langste wedstrijd ooit qua aantal games op de Australian Open. En Simona Halep, reekshoofd nummer één, die drie matchpunten moest wegwerken om met 4-6, 6-4, 15-13 voorbij Lauren Davis (WTA 76) te geraken. Dit was dé damesmatch van het toernooi!

Boosdoener Goffin pakt koffers

De Fransman Julien Benneteau (ATP 59), donderdag in de tweede ronde van de Australian Open te sterk voor onze landgenoot David Goffin (ATP 7), is er niet in geslaagd door te stoten naar de achtste finales. De 36-jarige Fransman ging in vijf sets (3-6, 6-2, 6-1, 4-6 en 6-3) onderuit tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 25). Ook voor het nummer vier Alexander Zverev zit de Australian Open er vroegtijdig op. Favorieten Novak Djokovic en Roger Federer plaatsten zich wel vlot.

Kerber wint titanenstrijd

De derde ronde is de eindhalte voor Maria Sharapova (ATP 48) in Melbourne. De Russische moest in twee korte sets het onderspit delven tegen Angelique Kerber, het nummer 16 van de wereld: 6-1 en 6-3. De Duitse lijkt met de overtuigende overwinning een van de belangrijkste kandidaten voor de titel.

Petra Martic: "Mertens speelt echt geweldig tennis”

Vannacht speelt Elise Mertens (WTA 36) in haar eerste achtste finale op een grandslamtoernooi ooit tegen Petra Martic (WTA 81). De 27-jarige Kroatische is geen supervedette, wel een erg handige speelster wiens carrière gekenmerkt wordt door veel fysieke problemen. Nu is Martic bezig aan een indrukwekkende comeback.

Thiem had nederlaag Goffin niet verwacht

David Goffin (ATP 7) werd donderdag uit de Australian Open gekegeld. Goffins Oostenrijkse vriend Dominic Thiem (ATP 5) zit nog steeds in het grandslamtoernooi in Melbourne. Vandaag was hij in de derde ronde te sterk voor de Fransman Adrian Mannarino (ATP 27). De boezemvriend is verrast door de vroegtijdige uitschakeling van Goffin. "Maar David is zo’n goede speler, hij zal er snel weer bovenop komen."

