Coppejans plaatst zich voor tweede kwalificatieronde Australian Open Redactie

15 januari 2020

07u05 0 Australian Open Kimmer Coppejans (ATP 158) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 25-jarige Coppejans haalde het in de eerste kwalificatieronde van de Italiaan Federico Gaio (ATP 150) in twee sets: 7-6, 6-0.

De partij duurde 1 uur en 27 minuten. Voor Coppejans wacht in de tweede voorronde de Canadees Brayden Schnur (ATP 103) of de Sebastian Ofner (ATP 156). Later vandaag komt ook de afscheidnemende Steve Darcis (ATP 176), tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 229), in actie in de eerste kwalificatiematch.

Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en vervoegt daar David Goffin (ATP 11).