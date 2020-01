Coppejans plaatst zich voor tweede kwalificatieronde Australian Open: “Nu wél verantwoord om te tennissen” Redactie

15 januari 2020

10u24

Bron: Belga en Radio 2 0 Australian Open Kimmer Coppejans (ATP 158) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 25-jarige Coppejans haalde het in de eerste kwalificatieronde van de Italiaan Federico Gaio (ATP 150) in twee sets: 7-6, 6-0.

De partij duurde 1 uur en 27 minuten. Voor Coppejans wacht in de tweede voorronde de Canadees Brayden Schnur (ATP 103) of de Sebastian Ofner (ATP 156). Later vandaag komt ook de afscheidnemende Steve Darcis (ATP 176), tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 229), in actie in de eerste kwalificatiematch. Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en vervoegt daar David Goffin.

Coppejans was de eerste die na een uitstel van enkele uren op de baan kwam. Nadien werd de Australian Open weer stilgelegd. Dat kwam door de giftige rook die boven Melbourne hangt, maar vooral door de verrassende regenval. “Want in tegenstelling tot gisteren, is het vandaag wel verantwoord om te tennissen”, vertelde het nummer 158 van de wereld aan Radio 2. “Ze hebben de wedstrijden ook iets langer uitgesteld dan dat ze gisteren deden. Tijdens de trainingen en mijn match vandaag heb ik er geen last van ondervonden. Gisteren was het erger. Toen voelden mijn coach en ik in ons appartement onze luchtwegen. Gezond kan dat niet zijn.”

Dus vond Coppejans het verantwoord om te tennissen? “Volgens de reglementering moet de luchtkwaliteit een waarde hebben onder de 200. Gisteren was dat niet zo. Ze hebben de matchen laten afwerken toen het rond de 300 zat. Dat is toch ver boven de limiet. Vanochtend zaten we nog net boven die limiet, maar door veel wind is het iets verbeterd en lag het onder de limiet. Vandaag was het verantwoord.”

Voor Coppejans mag de Australian Open dus gewoon doorgaan. “Ik snap dat de situatie niet goed is, maar het is heel moeilijk om het schema zomaar om te gooien. We weten ook niet hoe lang dit nog zal duren. Ik denk dat het de juiste keuze is om het gewoon te laten doorgaan. Gezond zal het niet zijn, hopelijk heeft het geen al te slechte gevolgen naar later toe. Maar ik denk dat het de komende dagen hier een pak frisser wordt en de luchtkwaliteit alleen zal verbeteren. De wind zit nu juist.”