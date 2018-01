Coach en partner Robbe Ceyssens: "Hoop dat Elise nog tijdje in haar bubbel kan blijven" Redactie

24 januari 2018

14u35

Bron: Belga 0 Australian Open Robbe Ceyssens bereidt de halve finale van Elise Mertens (WTA 37) van vannacht op de Australian Open tegen Carolina Wozniacki (WTA 2) minutieus voor. Zo bekeek de coach en partner van de Belgische nummer één dinsdag in het hotel nog de volledige wedstrijd van de Deense tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 39).

"Het wordt een pittig duel tegen Wozniacki", stelde Ceyssens. "Elise verloor vorig jaar van haar in de halve finales in Bastad, maar speelde toen wel een goede wedstrijd. We bekijken alles op een serene manier. Zoals eerder gezegd wil ik me niet te hard focussen op het resultaat, maar wel op het niveau dat Elise haalt. Ook de manier waarop ze zich op de court gedraagt, is heel belangrijk voor mij", aldus Ceyssens, die woensdag op Court 16 van Melbourne Park nog een uurtje trainde met Mertens.



De Belgische tandem wil de wedstrijd tegen Wozniacki uiteraard winnen en Ceyssens en Mertens geloven er ook in. "Elise speelde een fantastische kwartfinale tegen Elina Svitolina, maar ze moet zichzelf geen druk opleggen. Als je naar de winnaressen van de voorbije grandslamtoernooien kijkt - Ostapenko op Roland Garros en Stephens op de US Open - dan denk je sowieso 'waarom niet'. Ik hoop dat Elise nog een tijdje in haar bubbel kan blijven."