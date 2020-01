Coach denkt niet dat blessure Goffin grote gevolgen zal hebben: “David gaat klaar zijn voor het gevecht tegen man-in-vorm Rublev”



24 januari 2020

06u43 0 Australian Open David Goffin (ATP 11) die in de tweede ronde zijn rug blokkeerde en ternauwernood wist te overleven gaat klaar zijn voor de strijd vannacht in ronde drie tegen man in vorm, Andrey Rublev (ATP 16). Dat meldt zijn coach Thomas Johansson: “Het is iets dat wel eens gebeurt als je veel tijd doorbrengt op de baan”

Donderdagavond laat op Melbourne Park zag het er nog niet zo goed uit voor David Goffin. Hij stond een break achter tegen Pierre-Hugues Herbert in de vijfde set en speelde bovendien op één been. De Luikenaar overleefde echter dat heikel moment en 24 uur later kwamen er gematigd optimistische geluiden uit het kamp Goffin.

“Het gaat beter”, aldus coach Thomas Johansson. “David is een eerste keer behandeld rond middernacht en deze morgen (vrijdag) nog eens. Ik denk niet dat het iets serieus is en dat David klaar gaat zijn voor het gevecht.” Uitgebreide controles werden er niet gedaan. Met kinesist Patrice Wauthier en conditietrainer Fabien Bertrand heeft Goffin betrouwbare mensen rondom zich.

“Ik heb er vertrouwen in dat hij oké gaat zijn”, sprak Johansson de clan moed in. “We weten wat het is. Het kan gebeuren als je veel tijd doorbrengt op de baan. Het is mij ook redelijk vaak overkomen.” Johansson kon zelfs één smakelijke anekdote ophalen. “In 2002 kon ik niet meer wandelen na mijn eerste ronde hier en stond ik op 20 minuten van opgave…uiteindelijk won ik de titel”, glimlachte de Zweed. “Dat is een heel goed teken.”

Goffin en Johansson trainden lichtjes in de namiddag. Daarna pas werd de focus verlegd naar de zware derde ronde tegen man in vorm Andrey Rublev. “Dit euvel maakt deze wedstrijd een iets grotere uitdaging”, glimlachte Johansson. “Nu zullen we vanaf de eerste bal scherp moeten zijn en proberen niet te veel tijd door te brengen op de baan.”

Dat zal niet simpel worden daar de 22-jarige Rus de laatste veertien matchen niet meer verloor. In 2020 won Rublev de tornooien van Doha en Adelaide, in 2017 klopte hij Goffin al eens in de derde ronde van de U.S.Open. “Hij is één van de gevaarlijkste spelers op de tour voor mij”, zei Johansson. “Hij slaat extreem hard tegen een bal en zijn opslag is ook flink verbeterd. Het gaat dus een zware match worden, een knokpartij vanop de baseline want ze komen allebei niet graag naar het net. Maar morgen zal David dat toch moeten proberen. Net zoals hij de rally’s zal moeten trachten iets korter te houden. Hij gaat zo precies moeten zijn als een chirurg.”