Chung eerste Zuid-Koreaan ooit in halve finale Grand Slam: "Het is hier nog niet gedaan. Ik zie jullie vrijdag!"

24 januari 2018

06u55

Australian Open Hyeon Chung heeft als eerste Zuid-Koreaanse tennisser ooit de halve finale van een grandslamtoernooi bereikt. Het 21-jarige talent versloeg in de kwartfinale van de Australian Open de Amerikaan Tennys Sandgren in drie sets : 6-4, 7-6 (7/5), 6-3.

Chung, die eerder in Melbourne al vierde reekshoofd Alexander Zverev en zesvoudig winnaar Novak Djokovic had uitgeschakeld, domineerde de partij. In de eerste set had de Zuid-Koreaan aan één break genoeg. In de tweede set kwam Sandgren terug van een break achterstand, maar moest de Amerikaan toch buigen in de tiebreak. In de derde set liep Chung snel verder uit. Na één matchpoint op 5-2 op de opslag van de Amerikaan, kreeg hij er vervolgens meerdere op eigen service. Sandgren stribbelde nog even tegen, maar Chung greep in een spannend game alsnog de zege.

Chung, nummer 58 in de wereld, werd in Melbourne de laagst gerangschikte speler bij de laatste vier sinds Marat Safin in 2004. In de halve finale neemt hij het op tegen Roger Federer of Tomas Berdych. De Zuid-Koreaan is alvast vol vertrouwen. "Aan al mijn vrienden die achtergebleven zijn in Zuid-Korea: het is hier nog niet gedaan. Ik zie jullie vrijdag!", riep hij na afloop door de microfoon.