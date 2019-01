Bonaventure plaatst zich voor eerste grandslamtoernooi ooit in Melbourne, Coppejans haalt hoofdtabel niet LPB

11 januari 2019

07u18

Bron: Belga

Ysaline Bonaventure (WTA 158) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van de Australian Open in Melbourne. De 24-jarige Luikse staat zo voor het eerst in de eindfase van een grandslamtoernooi. Bonaventure versloeg in de derde en laatste voorronde de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168) in twee sets: 6-4, 6-3. In de tweede set kwam Bonaventure 0-3 achter, maar vervolgens won ze in snel tempo zes games op rij.

Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) staan rechtstreeks op de hoofdtabel in Melbourne. Yanina Wickmayer (WTA 126), Kimberley Zimmermann (WTA 244) en Maryna Zanevska (WTA 219) overleefden de kwalificaties niet.

Bij de mannen kon Kimmer Coppejans (ATP 216) zich niet plaatsen voor de hoofdtabel. Coppejans verloor in de derde en laatste kwalificatieronde van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 139) in twee sets: 6-4, 6-2. Het was het derde onderlinge duel tussen de 24-jarige Coppejans en de drie jaar oudere Italiaan. Travaglia won de twee vorige ontmoetingen, vorig jaar op gravel in Marbella en in 2017 op de European Open in Antwerpen. Coppejans haalde eerder in zijn loopbaan nog maar één keer de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In 2015 verloor hij van Nicolas Mahut in de eerste ronde van Roland Garros. David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 315) zijn automatisch geplaatst voor de hoofdtabel.