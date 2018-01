Boezemvriend Thiem: "Ik ben verrast door nederlaag Goffin, maar hij zal er snel weer bovenop komen" Redactie

20 januari 2018

13u47

Bron: Belga 0 Australian Open David Goffin (ATP 7) werd donderdag uit de Australian Open gekegeld. In de tweede ronde verloor de Luikenaar van de Fransman Julien Benneteau (ATP 59). Goffins Oostenrijkse vriend Dominic Thiem (ATP 5) zit nog steeds in het grandslamtoernooi in Melbourne. Vandaag was hij in de derde ronde te sterk voor de Fransman Adrian Mannarino (ATP 27).

"Ik geef toe dat ik verrast ben door de nederlaag van David", vertelde Thiem, die in de voorbije twee edities van de Australian Open van Goffin verloor. "Ik had niet verwacht dat hij zo snel zou uitgeschakeld worden. Vorig jaar speelde hij nog zo goed hier. Op het einde van vorig seizoen heeft hij indruk gemaakt, op de Masters en daarna in de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk. Het is mogelijk dat hij zich daardoor niet op dit seizoen heeft kunnen voorbereiden zoals hij dat had gewenst. Lucas Pouille (die eveneens aantrad in de Davis Cup-finale, nvdr.) werd ook vroegtijdig uitgeschakeld. Maar David is zo'n goede speler, hij zal er snel weer bovenop komen."