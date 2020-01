Bijltjesdag bij de vrouwen: exit Serena en Osaka op Australian Open - Wozniacki zwaait af DMM

24 januari 2020

08u26

Bron: Belga 2 Australian Open Serena Williams is als achtste reekshoofd verrassend uitgeschakeld in de derde ronde op de Australian Open. In de derde ronde verloor de Amerikaanse in drie sets van de Chinese Qiang Wang: 6-4, 6-7 en 7-5.

Williams schreef de Australian Open zeven keer op haar naam, maar moest in Wang - het nummer 29 op de WTA-ranking - na ruim tweeënhalf uur tennis haar meerdere erkennen. In de eerste set ging het in eerste instantie gelijk op tussen de twee, maar liep Wang na 4-4 uiteindelijk uit naar 6-4. In de tweede set serveerde Wang op 5-4 voor de wedstrijd, maar wist Williams terug te komen. Het draaide uit op een tiebreak, die Williams won. De Amerikaanse moest in de derde set uiteindelijk het hoofd buigen voor de Chinese nummer 28 van de wereldranglijst. Wang neemt het in de vierde ronde op tegen Ons Jabeur uit Tunesië.

Titelverdedigster Osaka verliest in derde ronde van Cori Gauff

Naomi Osaka (WTA 4) zal haar titel op de Australian Open niet verlengen. De Japanse ging in de derde ronde met 6-3 en 6-4 onderuit tegen de pas 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 67). Osaka, die wordt getraind door Wim Fissette, was het derde reekshoofd in Melbourne. Vorig jaar won ze de Australian Open voor het eerst. Het was na de US Open 2018 haar tweede opeenvolgende grandslamtitel. Haar teller blijft voorlopig op twee staan.

Cori Gauff maakte vorig jaar indruk door bij haar debuut op Wimbledon meteen de vierde ronde te halen na winst tegen onder meer Venus Williams. Die klopte ze deze week opnieuw in de eerste ronde. Gauff staat voor het eerst op de hoofdtabel van de Australian Open. Haar tegenstander in de achtste finales wordt landgenote Sofia Kenin (WTA 15) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 35).

Carrière Wozniacki zit erop

De tenniscarrière van Caroline Wozniacki (WTA 36) zit erop. De Deense voormalige nummer 1 van de wereld verloor in de derde ronde van de Australian Open met 7-5, 3-6 en 7-5 van de Tunesische Ons Jabeur (WTA 78).

Wozniacki had begin december aangekondigd dat de Australian Open, waar ze in 2018 haar enige grandslamtitel won, haar afscheidstoernooi zou worden. Na het verlies tegen Jabeur kon de 29-jarige Wozniacki haar tranen niet bedwingen.

“Ik heb gevochten alsof mijn leven ervan afhing. Het resultaat vandaag is niet zo belangrijk als het feit dat ik alles gegeven heb. Ik denk dat dit mijn carrière weerspiegelt, dat ik daarom bekend sta”, zei Wozniacki in een afscheidsinterview op de Margaret Court Arena. “Het is ongelofelijk wat ik op het terrein heb mogen beleven. Ik heb herinneringen die ik nooit meer zal vergeten. Nu laat ik een traan, maar ik ben gelukkig. Ik ben prof sinds mijn 15de en tijdens die periode heb ik een uitzonderlijk eerste hoofdstuk van mijn leven beleefd.”

Eind 2018 maakte Wozniacki bekend dat ze met reumatoïde artritis sukkelt. “De voorbije maanden kwam ik tot het besef dat ik nog heel veel naast het tennis wil beleven”, ging Wozniacki verder. “Trouwen met David (Lee, een voormalig NBA-speler, red) hoorde daarbij, net als een gezin stichten, en dat terwijl ik de mensen wil voorlichten over wat reumatoïde artritis inhoudt. Maar de beslissing om te stoppen heeft niets te maken met mijn gezondheid”, benadrukte ze.

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in totaal 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze won 30 toernooien, waaronder naast de Australian Open ook de Masters (in 2017). Ons Jabeur, 25, zit voor het eerst in de achtste finales van een grandslamtoernooi. Ze speelt daarin tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 29). Die won verrassend met 6-4, 6-7 (2/7) en 7-5 van Serena Williams (WTA 9). De Amerikaanse zal dus nog wat langer moeten wachten op een 24ste grandslamtitel, een evenaring van het record van Margaret Court.

De Australische Ashleigh Barty, ‘s werelds nummer 1, liet zich niet verrassen in de derde ronde. Zij wipte de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26) met 6-3 en 6-2. Die laatste had in de vorige ronde Greet Minnen (WTA 119) uitgeschakeld.

Novak Djokovic stoot vlot door naar achtste finales

Titelhouder Novak Djokovic (ATP 2) kende weinig moeite om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Australian Open. Hij won in de derde ronde met 6-3, 6-2 en 6-2 van de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 71). De 32-jarige Djokovic neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14). Die was met 6-2, 6-3 en 7-6 (9/7) te sterk voor de Serviër Dusan Lajovic (ATP 27).

Djokovic won de Australian Open al zeven keer (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019) en is daarmee recordhouder.

Elise Mertens plaatst zich voor derde ronde dubbelspel

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het dubbelspel op de Australian Open. De 24-jarige Mertens haalde het op het hardcourt in Melbourne aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka in de tweede ronde van het thuisduo Jaimee Fourlis en Arina Rodionova in 2 sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 17 minuten. Mertens en Sabalenka vormen in Australië het derde reekshoofd. De Belgisch-Wit-Russische tandem veroverde vorig jaar de dubbeltitel op de US Open.

In het enkelspel staat Mertens (WTA 17) in de derde ronde, na een zege donderdag in twee sets (6-3 en 6-0) tegen de Britse Heather Watson (WTA 75). De Belgische nummer 1 moet nu aan de bak tegen de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600). Opvallend: Mertens versloeg Bellis al in de eerste ronde van het dubbelspel, de 20-jarige Amerikaanse trad hierin aan met de Tsjechische Marketa Vondrousova. Na een felbevochten match wonnen Mertens en Sabalenka in drie sets (3-6, 6-3 en 6-3).

Raonic mept Tsitsipas, vorig jaar halvefinalist, uit toernooi

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft de derde ronde van de Australian Open niet overleefd. De 21-jarige Griek ging met 7-5, 6-4 en 7-6 (7/2) onderuit tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 35). Tsitsipas verraste vorig jaar met een halve finale in Melbourne. In 2018 moest hij bij zijn eerste deelname al na een ronde inpakken.

Raonic, in 2016 halvefinalist, speelt voor een plek in de kwartfinales tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 39). De runner-up van 2018 versloeg het Spaanse negende reekshoofd Roberto Bautista Agut (ATP 9) met 6-7 (3/7), 6-4, 6-0, 5-7 en 6-3.