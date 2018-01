Bemelmans zorgt in Australië voor stunt van formaat tegen Pouille Filip Dewulf

12u03 14 AFP Australian Open Voor het eerst zit Ruben Bemelmans (ATP 117) in de tweede ronde van de Australian Open. Hij versloeg daarvoor niemand minder dan achttiende reekshoofd en Davis Cup-boeman Lucas Pouille (ATP 18) met 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. In de tweede ronde wacht de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61). Eerder vandaag wonnen ook Elise Mertens en Kirsten Flipkens hun eerste ronde, voor Alison Van Uytvanck zit de Australian Open er alweer op.

Ruben Bemelmans had tijdens de kwalificaties al een zeer stabiele en professionele indruk nagelaten – er kon zelfs geen biertje af op de avond van zijn verjaardag zondag – en de 30-jarige Limburger trok die lijn vandaag knap door. Tegen Lucas Pouille, die bezig was aan zijn eerste officiële wedstrijd van 2018, profiteerde ‘Bemel’ van zijn ervaring op de banen van Melbourne Park om relatief eenvoudig twee sets tegen nul uit te lopen.

In set drie kon hij een break voorsprong niet vasthouden, vooral omdat Pouille zich wat meer in de match tenniste, en ook in de tiebreak zag hij een 4-1-voorsprong teloorgaan. Wie dacht dat Bemelmans het hoofd zou laten zakken, kwam bedrogen uit. Opnieuw nam hij de bovenhand en stak hij bij 4-1 in de vierde set zelfs een hand uit naar een straffe overwinning. Pouille liet evenwel niet begaan en vocht zich naar een nieuwe tiebreak. Daarin redde onze landgenoot een setpunt voor de held van Lille – Pouille won in de finale van de Davis Cup tegen België de beslissende wedstrijd van Steve Darcis – alvorens hij na een superspannend slot en 3u15 knokken uiteindelijk een laatste Franse forehand buiten de lijnen zag landen.

Bemelmans schreeuwde het uit en deelde zijn blijdschap met enkele Belgische fans en zijn Hollandse coach Fred Hemmes. Fantastische bekroning voor het harde werk van afgelopen winter. En zijn Australian Open is natuurlijk nog niet gedaan. Als Bemelmans hetzelfde niveau kan aanhouden moet hij ook geen schrik hebben van de handige Basilashvili.

AFP