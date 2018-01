Belgische topcoach Wim Fissette onder de indruk: "Mertens zal snel in top 20 van de wereld staan" Redactie

19 januari 2018

12u01

Bron: Belga 0 Australian Open Wim Fissette, de Vlaamse coach van de Duitse Angelique Kerber (WTA 16), raakt op de Australian Open steeds meer onder de indruk van Elise Mertens. "De wereld leert haar iedere week beter kennen", liet de Limburger optekenen.

"Ik heb Elise vorig jaar aan het werk gezien en dit jaar kon ik haar volgen in Perth in het begin van het seizoen", stak de coach van de voormalige nummer één van de wereld en winnares van de Australian Open anno 2016 van wal. "Haar spel is dit jaar offensiever geworden. Ze slaat beter op en retourneert beter. Het is een meisje die met haar twee voeten stevig op de grond staat. Ze werkt hard en wil blijven verbeteren. Ze vormt bovendien een goed duo met haar coach. Ik zie Elise op deze manier snel in de top 20 van de wereld belanden."

Zaterdag is het voor Fissette en Kerber D-day. De Duitse neemt het dan in de eerste kraker van het vrouwentoernooi op tegen de Russische Maria Sharapova (WTA 48). "We kijken er hard naar uit", aldus Fissette. "Dit zijn de wedstrijden waarvoor je hard traint. Sharapova is een heel taaie tegenstandster, maar Angelique ook. Ze zal moeten uitgaan van haar eigen kwaliteiten en vechten voor elk punt. Ik wil dat ze offensiever speelt en Sharapova domineert. Dat begint met goed serveren. Als ze het spel ondergaat - zelfs met haar fysieke kwaliteiten - zal het moeilijk worden."