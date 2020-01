Bedreigt vlammenzee de start van de Australian Open? “Als het weer de gezondheid van spelers beïnvloedt, dan moet je er rekening mee houden” DMM

07 januari 2020

11u27

Bron: AD 2 Australian Open De organisatie van de Australian Open denkt niet dat de start van het tennistoernooi wordt uitgesteld door de felle bosbranden rondom Melbourne. De luchtkwaliteit in de stad is zeer ongezond, maar de organisatie zegt de nodige maatregelen te hebben genomen.

“Zoals altijd staan de gezondheid en veiligheid van de spelers voorop”, zegt directeur Craig Tiley. “Er zijn experts op het gebied van het weer en luchtkwaliteit aanwezig, zodat we alle data rondom Melbourne Park kunnen meten. We gaan hier op dezelfde manier mee om als bij extreme weersomstandigheden.”

Momenteel is de luchtkwaliteit extreem ongezond en is het zicht in Melbourne minder dan één kilometer. De luchtkwaliteitsindex schommelt rond de 60 in de regio. “We hebben drie stadions met een dak en acht indoorbanen op Melbourne Park”, vertelt Tiley. Hierdoor zou de impact van de branden fors minder zijn.

Canberra International

In hoofdstad Canberra, ruim 600 kilometer ten noorden van Melbourne, was de luchtkwaliteit zo slecht dat het toernooi Canberra International zelfs niet binnen gehouden kon worden. Ter referentie: de luchtkwaliteitsindex bedraagt er 340, in Brussel was dat gisteren 17. Het toernooi in Canberra werd daardoor verplaatst naar Bendigo, een stadje op twee uur rijden van Melbourne.

Denis Kudla, de nummer 115 van de wereld, doet mee aan het toernooi in Bendigo en verbleef voor zijn training in Melbourne. De Amerikaan gaf aan dat hij niet normaal kon ademhalen tijdens zijn oefeningen. ”Ik denk niet dat het veilig is om over een periode van twee à drie weken hier te blijven. Je zou kunnen spelen, maar wie weet welke schade het toebrengt”, vertelt de tennisser aan de New York Times.

Ook Novak Djokovic, zevenvoudig winnaar van het Australian Open en voorzitter van de spelersbond, uit zijn zorgen. “Als dit zich zo doorzet, dan wordt de organisatie gedwongen om extra regels op te stellen. Uitstel is wellicht de laatste optie”, wist Novak Djokovic. “Maar als de weersomstandigheden de gezondheid van de spelers beïnvloeden, dan moet je er rekening mee houden.”

Het kwalificatietoernooi van de Australian Open start volgende week al op 14 januari. Eén week later begint het hoofdtoernooi.