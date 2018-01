Australische bad boy van het tennis krijgt het alweer voor elkaar: "Ik tel gewoon mijn miljoenen. Dat is wat ik doe" YP

13u42

Bron: BBC 4 EPA

Bernard Tomic heeft nog maar een keertje kwaad bloed gezet. De Australiër kreeg geen wildcard voor de Australian Open, waarna hij op eigen bodem strandde in de laatste kwalificatieronde na een nederlaag tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (6-1, 6-7, 6-4). Na afloop sprak hij de pers toe en zijn uitspraken waren er andermaal niet naast. "Ik tel gewoon mijn geld, dat is wat ik doe", zei de 25-jarige Tomic, die ooit als grote belofte werd gezien maar intussen is afgegleden naar de 142ste plaats op de ATP-ranking. "Doe maar eens na wat ik heb gedaan. Verdien maar een keertje 13 of 14 miljoen. Succes ermee. Bye bye"

Getty Images