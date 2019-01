Australian Open krijgt droomfinale tussen Nadal en Djokovic, Servische nummer één wint eenvoudig van Pouille XC

25 januari 2019

11u09

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2 Australian Open De Australian Open krijgt een finale om van te smullen: Rafael Nadal (ATP 2) versus Novak Djokovic (ATP 1). Die laatste rekende zopas in zijn halve finale eenvoudig af met Lucas Pouille (ATP 31). Het werd: 6-0, 6-2 en 6-2.

Djokovic speelde superieur, Pouille kreeg tennisles. Vóór vandaag kwam het bij de heren elf keer (waarvan één opgave) voor dat iemand in een halve finale van een grand slam vier games of minder verloor.

De 31-jarige Djokovic mikt op een zevende eindzege in Australië. Hij won de ‘happy slam’ in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij verrassend in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

In de finale neemt hij het zondag in Melbourne op tegen Rafael Nadal. De Spanjaard won donderdag in drie sets van de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15). Na 1 uur en 46 minuten stond de 6-2, 6-4 en 6-0 eindstand op het bord in de Rod Laver Arena.

Nadal doet zondag een gooi naar zijn tweede eindzege in Melbourne, precies tien jaar na zijn eerste triomf down under. Drie keer verloor Nadal de finale (in 2012, 2014 en 2017). Vorig jaar botste hij in de kwartfinale op de Kroaat Marin Cilic. Voor de Spanjaard is het tevens de 25ste grandslamfinale. Hij gaat voor een achttiende titel (11x Roland Garros, 3x US Open, 2x Wimbledon, 1x Australian Open). Roger Federer is met twintig stuks recordhouder.