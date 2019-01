AUSTRALIAN OPEN. Flipkens begint met vertrouwen aan eerste opdracht - Wozniacki: “Van Uytvanck heeft een atypische stijl” - Coach van Mertens: "Elise heeft potentieel voor plek in top 10" GVS

13 januari 2019

15u27

Bron: Belga 0

David Taylor, coach van Mertens: “Elise heeft potentieel voor plek in top 10"

Elise Mertens (WTA 14) komt dinsdag op de Australian Open in actie tegen de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59). Sinds oktober 2018 wordt Mertens gecoacht door David Taylor. “Elise heeft het potentieel om op een dag in de top tien te staan”, verklaart de 46-jarige Australiër.

“Ik volgde Elise al even. Net nadat er een einde kwam aan mijn samenwerking met Madison Keys, werd ik gecontacteerd door haar manager”, stelt Taylor. “Tijdens de toernooien in China was er een testperiode en we kwamen tot de vaststelling dat het klikte. Elise heeft veel kwaliteiten. Ze is heel toegewijd en heeft een slagenarsenaal waarmee ze op alle ondergronden kan schitteren. Bovendien probeert ze zich continu te verbeteren.”

Vorig jaar bereikte Mertens de halve finales op de Australian Open, de uiteindelijke eindwinnares Caroline Wozniacki bleek daarin te sterk. Wat kan de Belgische nummer één dit jaar in Melbourne? “Elise is een topspeelster. We mogen hier dus een goed resultaat verwachten. In Brisbane speelde ze niet goed tegen Kiki Bertens (ze werd er meteen uitgeschakeld, nvdr.), maar in Sydney heeft ze zich goed herpakt. Ze zal hier in de gaten gehouden worden, maar dat hoort erbij. We hebben zin om te presteren”, besluit Taylor.

Flipkens: “Ik verwacht me aan een moeilijke match”

Kirsten Flipkens (WTA 50) maakt zich op voor haar elfde deelname aan de Australian Open. De 33-jarige Kempense, die in 2013 haar beste resultaat neerzette met een achtste finale, ontmoet morgen op court 13, in de vierde match van de dag, de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).

“Ik ben altijd blij hier terug te keren”, opende Flipkens. “De infrastructuur en de nieuwe Rod Laver Arena zijn fantastisch. Het lijkt wel een nieuw grandslamtoernooi. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug. Ik heb al wel wat matchen in de benen na het toernooi in Hobart, waar ik de kwartfinales haalde in het enkelspel en de finale in het dubbel. De omstandigheden zijn er vergelijkbaar met in Melbourne. De goede resultaten in Hobart hebben me vertrouwen en een goed gevoel gegeven. Ik ben heel gemotiveerd om er aan te beginnen.”

Flipkens en Sasnovich kwamen elkaar al twee keer eerder tegen op het circuit. Ze wonnen elk een keer. “Sasnovich is de laatste tijd sterk verbeterd”, vervolgde Flipkens. “Ze haalde de halve finales in Sydney en is gestegen op de WTA-ranking. Daardoor is ze reekshoofd nu. Ik verwacht me aan een moeilijke wedstrijd. Het wordt zaak haar backhand in de gaten te houden, die is beter dan haar forehand. Zelf weet ik wat ik kan. Ik ben al 33, maar sta toch opnieuw in de top 50. En als ik niet geblesseerd raak, kan ik nog wel enkele jaren voortdoen.”

Wozniacki over Van Uytvanck: “Ze heeft een atypische stijl”

Caroline Wozniacki (WTA 3) is morgen de tegenstander van Alison Van Uytvanck (WTA 52) in de eerste ronde van de Australian Open. De 28-jarige Deense, oud-nummer één van de wereld, is de titelverdedigster in Melbourne. Wozniacki boekte vorig jaar haar eerste grandslamzege door in de finale de Roemeense Simona Halep (WTA 1) te verslaan.

"Ik kijk er heel erg naar uit opnieuw te kunnen beginnen aan dit toernooi", stak Wozniacki vandaag op haar persconferentie van wal. "Er wacht mij als titelverdedigster een grote uitdaging. Het is nauwelijks voor te stellen dat het al een jaar geleden is dat ik hier won. Er hangen overal foto's van mij hier. Ik voelde me tijdens mijn training in de Rod Laver Arena al meteen op mijn gemak."

Wozniacki, die het voorbije najaar bekendmaakte te kampen met de auto-immuunziekte reumatoïde artritis, herinnerde zich haar duel met Alison Van Uytvanck, vorig jaar in Rome (6-1 en 6-4 in het voordeel van de Deense, red.), nog goed. "Het is een delicate tegenstander. Ze heeft een atypische stijl, met vlakke slagen en veel ritmewisselingen. Ze slaat bovendien goed op. Ik zal zo goed mogelijk moeten proberen retourneren en agressief spelen. Het feit dat ze vorig jaar op Wimbledon Muguruza klopte? Dat is goed voor haar.”

Basile, coach van Van Uytvanck: “Beter om Wozniacki al in de eerste ronde te treffen”

Van Uytvanck lijkt weinig kans te hebben tegen Wozniacki, maar haar coach David Basile bekijkt het langs de positieve kant. “We gaan genieten, het wordt sowieso een mooie match.”

“Het is natuurlijk geen makkelijke loting”, stak de Luikenaar van wal bij Belga. “Maar persoonlijk denk ik dat je Wozniacki beter in de eerste ronde tegenkomt dan in de tweede week. Je ziet het vaak dat de topreekshoofden kwetsbaar zijn in de eerste ronde van grote toernooien. Alison heeft vorig jaar in Rome een heel goede partij tegen haar gespeeld, veel beter dan de score deed vermoeden (nederlaag met 6-1 en 6-4, red.). We gaan ons vandaag goed voorbereiden en morgen alles geven.”

De tactiek is voor Basile erg duidelijk. “Ali zal agressief moeten spelen, zonder overhaast te zijn. Wozniacki beweegt immers goed en maakt weinig fouten. Je moet elk punt tegen haar bijna twee keer maken. Het wordt zeker moeilijk, maar Alison heeft de wapens om haar uit haar comfortzone te halen en pijn te doen. De ervaring van vorig jaar Muguruza te kloppen op Wimbledon kan helpen. Ze weet dat ze het kan, dat zal haar zeker helpen in het begin van het duel.”

Fissette legt breuk met Kerber uit: “Financieel is het misgegaan”

Wim Fissette is ook dit jaar aanwezig op de Australian Open. De Truiense coach begeleidt niet meer de Duitse Angelique Kerber (WTA 2), maar vond een nieuwe uitdaging bij de Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 53), ook een oud-nummer één van de wereld en eindwinnares op de Australian Open in 2012 en 2013.

“Ik heb met Angie een fantastisch jaar gehad”, legde Fissette uit aan Belga. “Maar het is niet gelukt om die overeenkomst te verlengen. De bedoeling was om voor de Masters een akkoord te bereiken. Toen dat niet lukte, heeft zij besloten alleen naar Singapore te gaan. Dat zijn zaken die gebeuren. Onze scheiding had niets met het sportieve aspect te maken. Het lukte financieel niet om er uit te geraken. Ik vond het jammer, want ik werkte graag met haar samen. Maar onze eisen waren te verschillend.”

Ik heb nadien andere opties onderzocht en wist al snel wat ik wilde”, vervolgde Fissette. De Limburger coachte Viktoria Azarenka ook al van februari 2015 tot mei 2016. Toen maakte de Wit-Russische bekend zwanger te zijn en haar carrière ‘on hold’ te zetten. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat het beste bij Vika nog moest komen. Ik heb mijn werk met haar niet kunnen afmaken. We waren nochtans goed begonnen (met zeges in Brisbane, Indian Wells en Miami in 2016, red.). De klik tussen ons is er nog. Tijdens de trainingen toonde ze al mooie dingen. Al mag niet vergeten worden dat ze twee jaar niet meer op topniveau gespeeld heeft.”