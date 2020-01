Anderhalf jaar terug woog ze nog 120 kilogram, nu staat Jelena Dokic terug tussen de Legends op de Australian Open Redactie

20 januari 2020

09u15 0 Australian Open Ooit was ze nummer 4 op de WTA-ranking. Op haar zestiende haalde ze de kwartfinale op Wimbledon en een jaar later stond ze er zelfs in de halve finale. Jelena Dokic is ondertussen 37 en stopte in 2014 met proftennis. Na haar carrière ging het helemaal bergaf met de Australische. Ze woog op een bepaald moment 120 kilogram en durfde uit schaamte zelfs haar huis niet meer uit. Maar die moeilijke periode liet Dokic inmiddels achter zich. Deze week neemt ze, 53 kilo lichter, deel aan het legends-toernooi op de Australian Open.

In oktober van 2018 besefte Dokic dat er iets moest gebeuren. Haar weegschaal helde richting de 120 kilogram en dat was even slikken. De ex-tennisster begon meer te bewegen en op haar eten te letten en de beloning voor haar inspanningen bleef niet achterwege. In zes maanden tijd verloor ze meer dan 45 kilogram. Langzaamaan keert haar zelfvertrouwen terug. In maart 2019 post ze op Instagram een foto met bijschrift: “De foto links toont mij bij het begin van mijn vermageringsproces. Het is moeilijk om naar dat beeld te kijken en zeker om het te posten. Ik leefde ongezond, was niet fit en vooral: ik was ongelukkig en had geen zelfvertrouwen.”

53 kilogram eraf

Ondertussen zijn we weer tien maanden verder en heeft Dokic er nog een kleine tien kilogram afgedaan. Op Instagram post ze opnieuw een foto met het eindresultaat: “Mijn weg naar een gezondere levensstijl. 18 maanden verder en 53 kilogram lichter!”, schrijft ze. “Dit proces publiekelijk delen was niet gemakkelijk voor mij. Ik heb heel wat angsten en twijfels gehad om mijn gewicht en mijn problemen ermee met iedereen te delen. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb en wil iedereen bedanken voor de steun”. Dokic is nu opnieuw in topconditie en zal de komende weken in Melbourne aantreden op het legends-toernooi.

Mishandeling door vader

Dokic was dus een echte tienerster, maar ze kende een extreem zware jeugd. Een groot talent, dat haar potentieel echter nooit ten volle heeft kunnen benutten. In haar biografie ‘Unbreakable’ maakte ze bekend dat ze tijdens haar jeugd mishandeld werd door haar vader Damir.

“Als ik niet goed trainde of een mindere wedstrijd had gespeeld, dan wist ik dat ik een pak slaag zou krijgen. Mijn vader haalde dan zijn broeksriem boven om me te slaan, noemde me een ‘hoer’ of trapte me met zijn harde schoenen tegen mijn schenen”, onthulde de nu 37-jarige Dokic in haar boek. “Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière geruïneerd. Het was een vreselijke periode. Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij sloeg zó hard dat ik soms flauw viel.”

“Ik ging kapot vanbinnen. Elke dag keek ik in de spiegel en zag ik die verwondingen. Ik werd depressief en had bijna zelfmoord gepleegd”, aldus Dokic. “Nadien ben ik thuis vertrokken. Mijn vader had allicht nooit gedacht dat ik dat zou aandurven. Meer dan een tennisracket en een valies had ik niet. Maar het was de juiste beslissing”, klonk het bij Dokic.