Als een komeet naar de top: Mertens komt na onwaarschijnlijke prestatie Down Under top 20 binnen Filip Dewulf

23 januari 2018

06u25

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Australian Open Het laatste anderhalf jaar is Elise Mertens (22) als een komeet naar de top van het damestennis geschoten. Nadat ze zich oppermachtig toonde in haar kwartfinale tegen Elina Svitolina, staat ze maandag zelfs al zeker in de top 20 van de wereld.

Net een jaar geleden kon Elise Mertens niet meedoen aan de Australian Open omdat ze te laag (WTA 127) geklasseerd was om rechtstreeks toegelaten te worden tot de hoofdtabel en haar prestatie in Hobart haar ervan weerhield om tijdig in Melbourne te geraken voor de kwalificaties. In de twaalf maanden die daarop volgden, is er echter veel gebeurd. Mertens won dat toernooi van Hobart, speelde de finale in Istanbul en halve finales in New Haven en Luxemburg. In 2018 bouwt ze simpelweg verder op dat elan en won ze opnieuw de titel in Hobart en kreeg ze al op zijn minst 430 WTA-punten voor haar plaats bij de laatste acht in Melbourne. Meer nog: na haar zege van afgelopen nacht Svitolina, schuift Mertens zelfs op naar de 20ste plaats van de wereldranglijst. Straf.

In Dubai en Istanbul heeft Mertens in de komende weken wel wat punten te verdedigen van vorig jaar, maar daartegenover staat dat ze op enkele grote afspraken de mogelijkheid heeft om flink wat punten te scoren. Zo verloor Mertens vorig jaar in zowel Indian Wells als Miami in de eerste ronde, deed ze omzeggens weinig tot niets tijdens het grasseizoen - op Wimbledon botste ze in de eerste ronde op vijfvoudig winnares Venus Williams, die daarna doorstootte tot de finale - en verloor ze ook op de US Open in ronde één (van Madison Keys). Dat kan alleen maar beter, dus. Ook op haar tournee in Azië is nog ruimte voor verbetering. Mertens laat na deze Australian Open alvast het toernooi van Sint-Petersburg links liggen om even op adem te komen. Daarna gaat het naar de Fed Cup in Frankrijk (10-11 februari) en de Premier-toernooien van Doha en Dubai om vervolgens het vizier te richten op Indian Wells en Miami. Het zou ons verbazen mocht ze in die tijdsspanne al niet de poort naar de top 20 helemaal opengebeukt hebben.

Temeer daar ze vanaf nu haast altijd als een van de reekshoofden aan de start zal komen van de WTA-toernooien. Daar komt waarschijnlijk ook wel wat meer druk en verwachtingen bij kijken - ze wordt van nobele, opkomende onbekende ineens de te kloppen speelster - maar dat maakt ook dat ze geregeld kleppers gaat ontwijken in de eerste rondes en zo dus kan groeien in die toernooien. Nee, 2018 zou wel eens een fijn jaar kunnen worden voor het Belgische tennis en Elise Mertens in het bijzonder.