Alle Belgen uitgespeeld in Melbourne: zowel Mertens als Flipkens halen kwartfinale in het dubbel niet ODBS

21 januari 2019

07u48

Bron: Belga 0 Australian Open Elise Mertens is aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de achtste finales van het dubbelspel op de Australian Open. Na de uitschakeling van Kirsten Flipkens eerder op de dag, blijft er dus geen enkele Belgische meer over op het toernooi Down Under.

Mertens en Sabalenka verloren van de als eerste geplaatsten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova in drie sets (2-6, 6-2, 6-3) na een partij van 1.54 uur. Het Tsjechische duo, respectievelijk nummer 2 en 1 op de wereldranglijst, had vorig jaar zowel Roland Garros als Wimbledon gewonnen.

Ook Flipkens en Larsson sneuvelen

Ook Kirsten Flipkens kon zich aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson niet plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel. Flipkens en Larsson, samen dertiende reekshoofd in Melbourne, raakten niet voorbij de Franse Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos, het tweede reekshoofd. Ze verloren met 1-6 en 4-6 in 1 uur en 10 minuten.

Mladenovic en Babos, de nummer drie van de wereld, wonnen vorig jaar nog de Australian Open. Ze zullen het in de volgende ronde opnemen tegen de Amerikaanse Raquel Atawo en de Sloveense Katarina Srebotnik, het negende reekshoofd.

Flipkens, de nummer 34 van de wereld in het dubbel, bereikte ook in 2016 de achtste finales in het dubbel. Vorig jaar raakte ze niet verder dan de eerste ronde. In het enkelspel werd Flipkens (WTA 50) dit jaar uitgeschakeld in de eerste ronde door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).