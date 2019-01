Alle Belgen uitgeschakeld in enkelspel: ook Elise Mertens onderuit in derde ronde

mvdb

19 januari 2019

07u26

Bron: Belga 0 Australian Open Elise Mertens (WTA 14) heeft de derde ronde op de Australian Open niet overleefd. Mertens, twaalfde reekshoofd in Melbourne, verloor van de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17) in twee sets: 3-6 en 2-6 na 1 uur en 13 minuten.

Door de nederlaag zijn alle Belgische spelers in het enkelspel uitgeschakeld in het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Mertens bereikte vorig jaar nog de halve finale in Melbourne. Vooraf was echter al duidelijk dat het niet makkelijk zou worden tegen de Amerikaanse, die het enige vorige onderlinge duel al in haar voordeel afgesloten had. Dat was anderhalf jaar geleden op het US Open en Mertens leek klaar voor een revanche op haar geliefde Grand Slam in Australië.



In de eerste set liet ze het echter al liggen door zeven breakballen onbenut te laten en Keys had aan één break genoeg om de set met 6-3 binnen te halen. In set twee kwam onze landgenote 1-2 voor, maar een agressieve Keys liet daarna geen enkel game meer liggen en haalde het uiteindelijk verdiend met 6-2. In de achtste finales wacht voor Keys nu een duel met de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7). Het zesde reekshoofd was in haar derde ronde in drie sets (4-6, 6-4 en 7-5) te sterk voor de Chinese Shuai Zhang.

Eerder vandaag ging David Goffin (ATP 22) in de derde ronde bij de mannen in drie sets (2-6, 6-7 (3/7) en 3-6) onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 19).