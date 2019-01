Alle Belgen out: zowel Mertens als Flipkens halen kwartfinale in het dubbel niet - Exit gefrustreerde Zverev - Primeur voor Osaka ODBS

21 januari 2019

07u48

Bron: Belga 0

Milos Raonic stopt vierde reekshoofd Zverev

De Canadees Milos Raonic (ATP 17) zette in de vierde ronde het Duitse vierde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 4) opzij met 6-1, 6-1 en 7-6 (7/5). Raonic neemt het voor een plaats in de halve finales op tegen de Kroaat Borna Coric (ATP 12), die in de eerste ronde Steve Darcis (ATP 321) wipte, of de Fransman Lucas Pouille (ATP 31). De 28-jarige Raonic zit voor de vierde keer in vijf jaar bij de laatste acht in Melbourne. Zijn beste resultaat is een halve finale in 2016 (tegen Andy Murray).

“Ik speelde vandaag ongelofelijk goed. Ik ben trots”, reageerde Raonic tevreden na zijn overtuigende prestatie tegen Zverev. “Mijn start was minder (hij werd meteen gebroken, red) maar gelukkig kon ik de situatie snel omkeren.”

Alexander Zverev baalde na zijn nederlaag. “Ik heb slecht gespeeld, vooral in de eerste twee sets. Mijn opslag liep niet, de verre ballen vielen slecht. Tegen een speler met zo’n kwaliteiten is het moeilijk om terug te keren in die omstandigheden. In de derde set ging het iets beter, maar het kwam te laat. Het is een tennismatch, niet het einde van de wereld. Als ik elke keer zou denken dat de wereld stopt wanneer ik verlies, dan zou ik vijftien of twintig keer per jaar een depressie hebben.”

Alexander Zverev stond op zijn 21ste voor de eerste keer in de kwartfinales van de Australian Open. Hij evenaarde zo zijn beste resultaat op een grandslam, een kwartfinale op Roland Garros in 2018. Eind vorig seizoen won de Duitser knap de Masters.

Naomi Osaka haalt eerste kwartfinale in Melbourne, ook Pliskova en Svitolina stoten door

Naomi Osaka (WTA 4) heeft voor de eerste keer in haar carrière de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De 21-jarige Japanse, eind vorig seizoen winnares van de US Open, klopte in de vierde ronde de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12) met 4-6, 6-3 en 6-4.

Haar opponente in de kwartfinales wordt de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7). Zij was met 6-2, 1-6 en 6-1 te sterk voor de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17), die in de derde ronde Elise Mertens (WTA 14) had uitgeschakeld. Svitolina, 24, haalde vorig jaar voor het eerst de laatste acht in Melbourne. Toen verloor ze van Mertens.

Ook Karolina Pliskova (WTA 8) veroverde een ticket voor de kwartfinales. De Tsjechische ging met 6-3 en 6-1 vlot voorbij de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 18). Ze speelt in haar volgende wedstrijd tegen de Roemeense Simona Halep (WTA 1) of de Amerikaanse Serena Williams (WTA 16).

De 26-jarige Pliskova haalt voor de derde keer op rij de kwartfinales in Australië. Vorig jaar verloor ze daarin van Halep, in 2017 bleek de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni te sterk.

Mertens sneuvelt in dubbel

Elise Mertens is aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de achtste finales van het dubbelspel op de Australian Open. Na de uitschakeling van Kirsten Flipkens eerder op de dag, blijft er dus geen enkele Belgische meer over op het toernooi Down Under.

Mertens en Sabalenka verloren van de als eerste geplaatsten Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova in drie sets (2-6, 6-2, 6-3) na een partij van 1.54 uur. Het Tsjechische duo, respectievelijk nummer 2 en 1 op de wereldranglijst, had vorig jaar zowel Roland Garros als Wimbledon gewonnen.

“Ik sluit af op een goede manier, ook al hadden we uiteraard willen winnen”, zei Mertens na de nederlaag. “Het is jammer want ik had het gevoel dat we niet ver van een stunt zaten. Ik denk dat het verschil simpelweg de ervaring is. Het was de eerste keer dat Aryna en ik samen speelden. De derde set was hard bevochten en de laatste twee spelletjes waren heel spannend. We hebben tot het einde geknokt, redden drie matchballen, maar het volstond niet. Ik denk dat we in de toekomst samen zullen verder doen.”

Mertens plant nu een korte rustperiode voor de Fed Cup in Luik tegen Frankrijk op 9 en 10 februari. Daarna volgen de toernooien van Doha en Dubai. Het nieuws dat David Goffin de samenwerking stopzette met zijn coach Thierry Van Cleemput, heeft Mertens overigens verrast. “Ik was verbaasd maar misschien had hij nood aan een frisse wind. En soms is dat een goed idee wanneer de zaken minder goed lopen. Maar ik doe mijn hoed af voor wat ze hebben gepresteerd.”

Ook Flipkens en Larsson sneuvelen

Ook Kirsten Flipkens kon zich aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson niet plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel. Flipkens en Larsson, samen dertiende reekshoofd in Melbourne, raakten niet voorbij de Franse Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos, het tweede reekshoofd. Ze verloren met 1-6 en 4-6 in 1 uur en 10 minuten.

Mladenovic en Babos, de nummer drie van de wereld, wonnen vorig jaar nog de Australian Open. Ze zullen het in de volgende ronde opnemen tegen de Amerikaanse Raquel Atawo en de Sloveense Katarina Srebotnik, het negende reekshoofd.

Flipkens, de nummer 34 van de wereld in het dubbel, bereikte ook in 2016 de achtste finales in het dubbel. Vorig jaar raakte ze niet verder dan de eerste ronde. In het enkelspel werd Flipkens (WTA 50) dit jaar uitgeschakeld in de eerste ronde door de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).