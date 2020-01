Alison Van Uytvanck: “Zou hier graag de nul wegwerken” Filip Dewulf

19 januari 2020

Australian Open Als de regen het toelaat gaat wil Alison Van Uytvanck (WTA 47) morgen (zondagnacht) tegen de Française Fiona Ferro (WTA 63) haar eerste zege boeken op de Australian Open. Haar voorbereiding werd wel verstoord door een stevige bronchitis.

De loting was Alison Van Uytvanck voor één keer gunstig gezind down under. Na Serena Williams (2015), Victoria Azarenka (2016), Petra Martic (2018) en Caroline Wozniacki vorig jaar kreeg ze met Fiona Ferro eindelijk een op papier haalbare kaart voorgeschoteld. “Het zal me goed doen om eens een eerste ronde op een kleinere baan te spelen, dat betekent dat je geen slechte loting hebt”, glimlachte Van Uytvanck. Nochtans is de 22-jarige Française niet te onderschatten daar ze vorig seizoen een mooie opmars liet optekenen. “Ik heb al een paar keer tegen haar gespeeld en ken haar dus”, zei ‘Ali’. “Het is een meisje dat goed weet wat ze doet en graag rond haar backhand draait om met haar forehand uit te halen. Dat mag ik niet te veel laten gebeuren en dus zal ik moeten trachten het spel te dicteren.”

Net nu het lot haar een beetje gunstig gezind is, sloeg het noodlot toe. “Ik ben ziek gevallen in Auckland”, zuchtte Van Uytvanck. “Ik heb vier dagen in mijn bed gelegen, zes à zeven dagen niet getennist en heb antibiotica moeten nemen. In Hobart heb ik geprobeerd mee te doen in het dubbelspel maar voelde ik dat ik toch nog niet 100 procent was en wilde ik geen risico nemen (Van Uytvanck en Flipkens gaven forfait voor de halve finale, red).” De 25-jarige Brabantse wil haar verstoorde voorbereiding wel niet als excuus aangrijpen. “Ik ben iemand die niet zo heel veel uren op de baan nodig heeft”, zei ze. “Dat is positief. En misschien ligt er nu wat minder druk op mij.”

Bovendien kan ze teren op haar trainingsperiode in de winter. “Die was heel goed, ik ben nooit ziek of gekwetst geweest”, knikte ze. “We hebben goed gewerkt met de bedoeling om nog agressiever voor de dag te komen. Hopelijk kan ik dat ook tonen op de baan.” Misschien zoals haar partner Greet Minnen dat de voorbije week deed? Die kwalificeerde zich hier in Melbourne voor het eerst voor de hoofdtabel van een grandslamtornooi en beide meisjes spelen na mekaar op baan veertien. “We hadden gevraagd dat ze onze wedstrijden niet tegelijkertijd zouden programmeren”, lachte Van Uytvanck. “Ik ben zo fier op haar. Maar ik wist al lang hoe goed ze bezig was. Op training bereikte ze al eerder het niveau van de top 100, soms zelfs top 50 en soms had ik het moeilijk om een set te winnen tegen haar. Het was gewoon een kwestie van tijd. We zijn bijna vier jaar samen – twee jaar geleden vloog ik van hier naar Sharm El Sheikh om haar aan het werk te zien op een 15.000 dollar-tornooi – en het is fijn om haar progressie te zien.”

Vooruitgaan wil ook Van Uytvanck nog doen. “Ik heb een hoogste ranking van WTA 37”, wist ze. “Het zou wel eens leuk zijn om in de top 30 te geraken. Ik heb vorig jaar echter dingen meegemaakt in de familie die veel erger waren, en dus probeer ik nu ook meer te genieten. Maar ik ga alleszins mijn best doen om de top 30 te halen, al heb je niet altijd alle factoren in de hand.” Een eerste zege op de Australian Open zou haar wel op weg kunnen zetten. “Ik zou inderdaad graag van die nul afgeraken”, grinnikte Van Uytvanck. “Maar ik heb nog wel een paar jaar.”