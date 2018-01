Alison Van Uytvanck strandt in eerste ronde Australian Open: "Het was niet goed genoeg" Filip Dewulf

03u15

Bron: Belga 0 belga Alison Van Uytvank in actie. Australian Open Alison Van Uytvanck (WTA 77) heeft de Australian Open al snel moeten verlaten. Tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 81) ging de Brabantse met 6-7, 3-6 onderuit waardoor ze nu nog enkel het dubbelspel heeft in Melbourne.

Van Uytvanck, die vorig jaar door de revalidatie van een polsoperatie niet aanwezig was op het eerste grandslamtornooi van het jaar en dus relatief zorgeloos aan de wedstrijd kon beginnen, speelde met te veel hoogtes en laagtes om aanspraak te maken op de zege. In de eerste set knokte ze zich nog wel terug van een 1-4-achterstand en zelfs 1-5 in de tiebreak maar uiteindelijk ging de talentrijke maar even wisselvallige Martic toch met de set aan de haal. In set twee kregen we meer van hetzelfde met Van Uytvanck die een goed game met sterke services en mooie netaanvallen liet volgen door een foutenfestival. Mogelijk dat de Grimbergse wel wat gestoord werd door de Israëlische supporters van Dudi Sela die op de baan naast haar voor een hels kabaal zorgden. Maar dat gold natuurlijk voor beide speelsters. Op het eind was het net niet voor een weinig overtuigende Van Uytvanck die op deze koele en winderige dag op Melbourne Park waarschijnlijk toch op meer had gehoopt. Een spijtige zaak daar ze tot begin april geen punten te verdedigen heeft en down under dus een goede zaak kan doen. Met twee zeges en drie nederlagen op haar Australische tournee kwam daar niet zoveel van in huis.

Alison Van Uytvanck: “Het was niet goed genoeg”

Alison Van Uytvanck kwam met een bedrukt gezicht naar de persconferentie na haar nederlaag (6-7, 3-6) tegen Petra Martic. “Het was niet goed genoeg”, zei de 22-jarige Brabantse. “Ik heb al een paar dagen moeite om het juiste ritme te vinden en mijn nek zit ook een beetje vast. Dat helpt allemaal niet. Maar het is zoeken op dit moment voor mij.” Op de belangrijke momenten kwam de twijfel opzetten. Zo ook bijvoorbeeld bij 5-5 in de tiebreak van de eerste set. “Mijn forehand viel gewoon weg op die sleutelmomenten. Vroeger was het mijn beste slag maar tegenwoordig kan ik meer rekenen op mijn backhand. Ik zal terug aan het werk moeten om die forehand op punt te krijgen.” De ambiance van de Israëlische supporters op de baan naast haar zorgden ook voor wat overlast. “Ik dacht eerst dat ik in een voetbalmatch zat”, glimlachte Van Uytvanck. “Maar daarna stoorde het niet meer. Dat was alleszins geen reden voor mijn nederlaag.” Met een tornooi in Taiwan en de Fed Cup in Frankrijk wil de Grimbergse over enkele weken opnieuw de juiste weg inslaan. “Ik moet matchen spelen, en vooral winnen, om mijn vertrouwen terug te vinden”, besloot Van Uytvanck.