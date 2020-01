Alison Van Uytvanck meteen out op Australian Open: “Niet niveau gehaald dat ik wilde” Filip Dewulf in Melbourne

21 januari 2020

03u55

Bron: eigen berichtgeving 0 Australian Open Weer geen succes voor Alison Van Uytvanck (WTA 47) op de Australian Open. Poging zes strandde in veel goede bedoelingen maar een strenge score (2-6, 1-6) tegen de Française Fiona Ferro (WTA 63).

De voorbije jaren kwam Alison Van Uytvanck nogal wat straffe tegenstandsters tegen op Melbourne Park: Serena Williams, Carolina Wozniacki en Victoria Azarenka om er maar drie van de vijf te noemen. Tegen de in België geboren Fiona Ferro kreeg de 25-jarige Brabantse eindelijk eens een eerste ronde op een kleinere baan en dat liet uitschijnen dat de kans op succes groter zou zijn.

Nu was het echter de voorbereiding die door een stevige verkoudheid compleet in de soep was gedraaid: Van Uytvanck lag de afgelopen twee weken quasi langer in bed dan dat ze op een tennisbaan stond. Toch wilde ze dat niet als excuus inroepen om haar zware nederlaag te verklaren. “Ik ben ontgoocheld”, zuchtte ze. “Ik had in het begin toch wel wat stress en ik kon mijn slagen dan ook niet loslaten. Bovendien speelde zij één van de beste matchen die ik haar al zien spelen heb, dit was top 50-niveau: ze was meteen gelanceerd, sloeg hard en miste haast niets. Ik kon mij niet doorzetten, mijn tennis miste kwaliteit om haar pijn doen. Nee, het was mijn dagje niet.”

Extra druk

Onbewust had die nul achter haar naam op Melbourne Park toch voor extra druk gezorgd. “Ja, ik zou hier graag een match winnen”, zei Van Uytvanck. “Dat zorgde toch voor wat meer zenuwen. Fysiek was ik ook nog niet 100 procent. Na een lange rally was ik toch telkens buiten adem maar het is niet daardoor dat ik vandaag verloren heb. Ik voelde me fit genoeg om een goede match te spelen. Jammer genoeg heb ik niet het niveau gehaald dat ik wilde halen.”

De Grimbergse rest nu nog het dubbelspel met Greet Minnen. “Dat is plezant”, fleurde Van Uytvanck wat op. “Dat is toch belangrijk om plezier te vinden op de baan. Als je niet wint is dat wel niet zo simpel.” Het seizoen is nog lang en dus kan deze gemiste start snel vergeten worden. “Ik wil me opnieuw fysiek in orde maken”, besloot Van Uytvanck. “Er wacht me immers een groot blok van tornooien, vijf à zes weken tot aan Indian Wells en daar wil ik klaar voor zijn.”