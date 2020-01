Adios Maria? Sharapova meteen out en volgende week WTA 366: “Ik weet het niet meer” ODBS

21 januari 2020

09u14 0 Australian Open De vrije val is ingezet. Voor de derde opeenvolgende keer heeft Maria Sharapova (32) de eerste ronde op een grandslam niet overleefd. Tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 20) ging de Russin, die een wildcard had gekregen, met 6-3 en 6-4 onderuit in de Rod Laver Arena. Achteraf uitte ze haar twijfels of ze nog wel een toekomst heeft in het tennis en op de Australian Open in het bijzonder.

De vroege exit is des te slechter nieuws voor ‘MaSha’ omdat ze veel punten te verdedigen had in Melbourne, waar ze vorig jaar nog de achtste finale speelde. Sharapova, die in 2008 de Australian Open won en drie keer de finale verloor, dreigt volgende week uit te komen op WTA nummer... 366. Haar laagste ranking ooit sinds augustus 2002. Een nieuwe realiteit waarmee Sharapova het bijzonder moeilijk heeft. In die mate dat ze na haar verlies op de persconferentie zei er niet zeker van te zijn ooit nog op de Australian Open te spelen. “Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik ben Craig (Tiley, de toernooidirecteur die haar de wilcard had bezorgd, nvdr) dankbaar. Maar ik weet echt niet waar ik over twaalf maanden zal staan.”

KIJK OOK. Zo zagen we haar nog maar zelden: Sharapova dolt vanuit commentaarbox met haar ex-lief Dimitrov

Ook op de vraag of de vijfvoudige grandslamwinnares nu via kleinere WTA-toernooien de weg naar boven opnieuw wil inzetten, kon Sharapova geen antwoord geven. “Mocht het een ‘ja’ zijn, zou ik dat meteen zeggen. Maar om eerlijk te zijn weet ik niet wat ik de komende weken ga doen.” Nochtans toonde ze tegen Vekic flitsen van de speelster die ooit van de meest populaire uit het circuit was, zeker voor adverteerders. Ze knokte terug na een 5-1-achterstand in de openingsset, alleen om die na 36 minuten toch uit handen te moeten geven. In de tweede set zorgde ze voor een break (3-1), om dan toch zelf haar opslag twee keer uit handen te moeten geven.

Sharapova is na haar positieve dopingtest op meldonium op de Australian Open 2016 eigenlijk nooit nog echt top geweest. Haar schorsing werd nog teruggebracht van 2 jaar naar 15 maanden, maar door ook veel blessureleed (zoals een schouderprobleem vorig jaar) werd ze nooit meer echt de oude. Vekic treft in de tweede ronde de Française Alizé Cornet (WTA 61) of de Roemeense qualifier Monica Niculescu (WTA 129).

Karolina Pliskova van haar kant, het nummer twee van de wereld, kende weinig moeite met de Française Kristina Mladenovic (WTA 41). De halvefinaliste van 2019 won met 6-1 en 7-5. In haar volgende wedstrijd speelt de Tsjechische tegen de Duitse Laura Siegemund (WTA 72) of de Amerikaanse wildcard CoCo Vandeweghe (WTA 226).

Nadal zonder zorgen

Ook Rafael Nadal heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde. De Spaanse nummer 1 van de wereld won met 6-2, 6-3 en 6-0 van de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 73). De 33-jarige Nadal speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) of de Portugees Joao Sousa (ATP 59). Nadal won de Australian Open al een keer, in 2009. Vorig jaar was hij voor de vierde keer verliezend finalist in Melbourne. Novak Djokovic bleek toen te sterk.