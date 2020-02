21-jarige Kenin wint in Melbourne eerste grandslam uit carrière, ex-nummer 1 Muguruza delft onderspit na drie sets GVS

01 februari 2020

11u48 1 Australian Open Sofia Kenin (WTA 15) heeft de Australian Open op haar naam geschreven. De 21-jarige Amerikaanse haalde het in drie sets van Garbiñe Muguruza (WTA 32): 4-6, 6-2 en 6-2. Een nieuwe topper in het vrouwentennis.

Kenin was met haar 21 lengtes de jongste finaliste in Melbourne sinds Ana Ivanovic in 2008. Maar onder de indruk? Allesbehalve. De Amerikaanse startte prima, maar kon dat begin zonder schroom niet verzilveren in een break. Ex-nummer één Muguruza - een hele tijd op de dool maar nu terug onder de mensen - herstelde het evenwicht en ging wél door de service van haar opponente: 1-2. Een vroege break, maar de Spaanse - winnares van Roland Garros in 2016 en van Wimbledon in 2017 - gaf die bonus alweer uit handen. Kenin knokte terug naar een 4-4. Geen probleem voor Muguruza, die dan maar uitpakte met een re-break. Dit keer gaf ze de voorsprong niet meer weg: Muguruza pakte de eerste set met 6-4 na 50 minuten.

Erop en erover

Kenin was niet van slag. In de tweede set schroefde ze haar unforced errors gevoelig terug - van vijftien in set 1 naar amper vier in set 2. Muguruza had geen verhaal tegen het solide en krachtige spel van de Amerikaanse met Russische roots. Kenin ging bij een 2-1 door de opslag van de 26-jarige Spaanse en maakte het met 6-2 knap af.

En Kenin stoomde door, ook al omdat Muguruza enkele gouden kansen liet liggen. Ze verkwanselde drie breakpunten, het nummer 15 van de wereld profiteerde en ging op haar beurt wel door de opslag van haar tegenstreefster. 4-2 werd het zo, de weg lag voor Kenin open naar een eerste eindzege op een grandslam uit haar nog prille carrière. En ze keek niet meer om en zorgde voor een nieuwe break: 6-2.